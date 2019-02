Pietro Sarubbi in scena con "Giuseppe il misericordioso"

Lo spettacolo Giuseppe il misericordioso, sceneggiato e interamente recitato da Pietro Sarubbi, l’attore che interpretò Barabba nel film The Passion sotto la regia di Mel Gibson, arriva a Forlì. Va in scena al Teatro Testori, domenica 24 febbraio, alle ore 16.00.

Non è la prima volta che il Centro Culturale Don Francesco Ricci propone la figura del padre. Spiega Enrico Locatelli, che del Centro è il presidente: “Il padre è colui che, con la sua presenza, toglie al bambino la paura e l'incertezza, sentimenti caratterizzanti la nostra epoca. Ci sembra utile proporre la figura di San Giuseppe, ombra, come lo definisce Dobraczynski, del Padre che tutti, magari inconsciamente, cercano”.

L’incasso va ad Avsi, l’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, e renderà possibile in Siria il ricovero in ospedale e servizi di diagnosi e cura; in Brasile alimenti e ospitalità a persone che altrimenti si ciberebbero dalla spazzatura; in Burundi e Kenya corsi di alfabetizzazione e avviamento al lavoro; in Italia il sostegno alle Suore di Carità dell’Assunzione che condividono i bisogni delle famiglie: dalla malattia all’aiuto allo studio. I progetti di aiuto sono stati riassunti da Avsi in questa frase: Sotto lo stesso cielo consapevoli di un destino comune buono.