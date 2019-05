La Pinacoteca "Silvestro Lega" di Modigliana in una nuova veste

Sabato 25 maggio alle 10.30 in Piazza Pretorio a Modigliana si inaugura il nuovo riallestimento della Pinacoteca civca di arte moderna "Silvestro Lega": dopo 20 anni dalla sua nascita, avvenuta nel 1999, la Pinacoteca si presenta con una nuova veste che mette al centro l’identità di questo luogo fortemente vissuto e dov’è ancora visibile la storia di cui è portatore. Per l'occasione, intervengono Valerio Roccalbegni, sindaco di Modigliana, e Alba Maria Continelli, Assessore alla Cultura del comune di Modigliana. La Pinacoteca è visitabile, fino alla fine di settembre, di domenica dalle 15.00 alle 18.00 e, per gruppi, anche su appuntamento durante i giorni feriali.