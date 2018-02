Una settimana dedicata alle donne a supporto di "D.i.re donne in rete"

L’iniziativa Pinalli per la settimana della donna avrà come mission quella di aiutare l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una tematica molto sentita e molto vicina al mondo femminile: LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Pinalli nel periodo dall’1 all’8 marzo 2018 sosterrà infatti la rete nazionale dei centri antiviolenza, D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) (http://www.direcontrolaviolenza.it/)

La sfida che Pinalli vuole raggiungere è sicuramente ambiziosa. Pinalli farà una donazione importante all’Associazione e devolverà una quota dell’incasso derivante dalla vendita di prodotti Make-Up e Skincare nel periodo 1-8 marzo 2018. A garantire il raggiungimento di un buon risultato ci sono i 39 punti di vendita della rete, lo shop online www.pinalli.it e la fiducia dei tanti clienti che da sempre visitano ed acquistano negli stores.