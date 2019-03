Pink Orchestra, torta mimosa e altri incontri per un fine settimana rosa

Un weekend rosa in onore delle donne è in arrivo a Castrocaro e Terra del Sole per la Giornata internazionale della donna.

Venerdì 8 marzo ore 17:00 presso Biblioteca di Castrocaro, il Prof. Dino Amadori presenta il suo libro "Anima e coraggio la mia vita contro il cancro".

Domenica 10 marzo L Palazzo Pretorio DI Terra del Sole, ore 16.15, si svolge lo spettacolo "Amori reali e immaginari - Storie di donne, uomini e sentimenti", a cura di Ass. VoceDOnna e Accademia del Musical di Castrocaro, a seguire torta mimosa offerta da Pasticceria Gran Caffé 900.

Sempre domenica, ore 18, al Castello del Capitano di Terra del Sole, si tiene il concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia, in collaborazione con la Scuola di Musica G. Rossini e LILT.