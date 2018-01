In Piazza l'atmosfera è ancora natalizia: ultimi giorni per pattinare sul ghiaccio

Ultimi giorni per pattinare sul ghiaccio in Piazza Saffi. Ice City chiuderà infatti domenica. L'impianto sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24 con orario continuato, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. Martedì e giovedì sconto del 50% per gli studenti universitari presentando il badge. Il prezzo è di 7 euro per un'ora, 10 euro per due ore (4 euro per i bimbi sotto i 120 centimetri d'altezza). Nell'ambito delle iniziative natalizie di Piazze d'Incanto, proseguono fino a domenica le attività della Casetta di Cristallo. Sarà attiva in Piazza anche la giostrina dei cavalli, dalle 15,30 alle 19,30 nei giorni feriali e dalle 9,30 alle 20 in quelli festivi.