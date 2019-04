Platonov in scena: un'esperienza collettiva di teatro

La compagnia teatrale il Mulino di Amleto porta in scena Platonov, il cosiddetto «dramma inedito» di Anton Cechov che esprime l'urgenza di mettere in scena la vita, cogliendone a pieno i più profondi meccanismi. Di un testo generalmente considerato “non rappresentabile”, ciò che resta è un gigantesco affresco composto da brandelli di scene, dialoghi, personaggi che cercano un senso a quello che senso non può̀ avere. Che cercano un fine a quello che fine non ha. Un grande e meraviglioso affresco incompiuto, a cominciare dal titolo: Bezotcovščina significa infatti Orfano di padre. Come un’opera Senza Titolo. Questo è Platonov. Un modo come un altro per dire che la felicità è altrove. Un’opera non finita per esseri umani non finiti, incompleti, incerti, resi fragili dal loro “voler essere” che si scontra inevitabilmente con ciò̀ che sono nella realtà̀. Così il 'Platonov siamo noi', con i nostri desideri e le nostre speranze, con le nostre delusioni e sconfitte. L'allestimento è scarno, non realistico, ma vero, e chiede al pubblico di essere e sentirsi parte della storia condividendo le emozioni e i dolori che esploderanno inevitabili sul sipario. Quella portata in scena è una vera e propria esperienza collettiva di teatro contemporaneo, dove il confine tra finzione e realtà quasi non esiste più.



Intero euro 15

Ridotto euro 13

Ridottissimo euro 10

Biglietteria dalle ore 20.00. Inizio spettacoli ore 21.00

