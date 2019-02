Polenta, grigliate, fagioli, vin brulè e musica: la "Magneda de Porc" diventa maggiorenne

Sabato 9 febbraio al Circolo DolceAmaro di Villa Rotta, Via Brasini 23, andrà di scena la 18esima edizione della Magneda de Porc. Vino del territorio, cotica con fagioli, vin brulè, polenta e carne di maiale saranno i protagonisti indiscussi della serata all'insegna dell'ottima cucina romagnola. La serata avrà inizio alle 18.30; il prezzo e' di 13 euro e i bambini fino a 12 anni non pagano. La serata sarà rallegrata dalla musica e come sempre vi sarà una ricca lotteria. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3341436527.