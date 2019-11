Sul palco il PoltroSax, l'ironico show di Andrea Poltronieri

Alla rassegna “Crazy Way” arriva PoltroSax. Giovedì 21 novembre a partire dalle 21,30 (ingresso libero) il protagonista della rassegna di cabaret dell'X-Ray di Forlì è Andrea Poltronieri. Eclettico, ironico, fuori dagli schemi, Poltronieri è un musicista senza confini, né definizioni. Usa il sax per incantare e le parole per sedurre e divertire il suo pubblico, con il quale ha un legame strettissimo e particolare.

Nato a Ferrara il 5 novembre 1965 capisce subito che l’arte è la strada da percorrere, dalle scuole superiori fino all’Accademia. Ma la pratica dei colori e delle forme lascia presto il posto alla vera passione di Andrea: il sax, uno strumento che suona con il corpo e con l’anima, tanto che il suo nome d’arte diventa “Sax machine”. Si definisce un “musicomico” perché ha sempre abbinato l’amore per la musica con la sua vena comica e dissacrante, un connubio che lo ha portato dapprima al successo locale, fino ad arrivare sui palcoscenici di tutta Italia (e non solo!), in tour con gli Stadio, Sergio Sgrilli e Paolo Cevoli. Le prime esperienze risalgono al 1988 e alle esibizioni live con il gruppo Libagions, ma il vero punto di svolta arriva nel 1990, quando insieme alla band incide il suo primo singolo, distribuito a livello nazionale. A seguire il gruppo in sala di registrazione c’è niente meno che Pino Daniele, che con i suoi consigli e la sua esperienza illumina la mente del giovane artista.

Dopo una lunga gavetta come musicista in numerose tournée, nel 2003 arriva la grande occasione: l’inizio della collaborazione con il “musicomico”, e star di Zelig, Sergio Sgrilli, che lo sceglie come saxofonista per il suo spettacolo teatrale “Sgrillaus”. Ma la realizzazione del suo sogno avviene nel 2011, durante un viaggio-convention in Kenya, dove conosce personalmente gli Stadio. Gaetano Curreri, in aeroporto a Bologna, destinazione Malindi, rimane colpito da un adesivo dei Beatles sulla custodia del sax di Poltronieri. Dietro al magico logo del quartetto di Liverpool c’è tutto un mondo di passioni e cultura che accomuna le due realtà: per questo motivo gli Stadio chiedono a Poltronieri di diventare il saxofonista ufficiale nel loro tour “Diamanti e caramelle”. Non mancano, poi, le apparizioni in tv: da “Roxy Bar” con Red Ronnie a “La sai L’ultima?”, da “I Raccomandati” nel 2004 su Rai Uno e “Stiamo lavorando per noi” nel 2007 con Cochi e Renato su Rai Due a “Trebisonda” nel 2009 su Rai Tre, fino ad arrivare nell’ultimo periodo a “Zelig Circus” e alla prima serata con “Colorado Café” su Italia Uno e “Zelig” su Canale Cinque.

Insomma un artista a tutto tondo che calcherà per la prima volta il palco del locale forlivese. A presentarlo il dinamico duo formato da Enrico Zambianchi e Gianni Bardi per una serata tutta da ridere.