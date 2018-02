"I Pomeriggi del bicchiere" con Graziano Pozzetto alla scoperta dei prodotti tipici

Sesto appuntamento della rassegna culturale, I Pomeriggi del Bicchiere, realizzata dall'assessorato al Turismo e Cultura, che nonostante i suoi 21 anni di attività, e forse sarebbe opportuno dire “grazie ai suoi 21 anni”, continua a riscuotere tutto il successo di pubblico che merita. In effetti ogni domenica gli autori e poi la musica ed infine l'enogastronomia regalano sempre nuove emozioni e piacevolissime sensazioni a coloro che vi partecipano.

Il programma di domenica propone uno degli autori più “affezionati” a questa rassegna: Graziano Pozzetto. Giornalista, scrittore,

gastronomo, bibliofilo, ricercatore e autore, fra i fondatori storici del movimento Slow Food, Pozzetto è da tempo protagonista di una ricerca culturale attenta per codificare con precisione i prodotti tipici romagnoli. Domenica presenterà la sua ultima opera “Enciclopedia enogastronomica della Romagna” - 1°volume (Soc. Editrice il Pontevecchio). Una collana in tre volumi - ognuno dei quali autonomo e in sé concluso - per raccogliere e riassumere l'intera esperienza del maggior esperto della civiltà enogastronomica della Romagna: come a dire, sottolinea Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, "l'essenza, lo spirito antico dei romagnoli, la civiltà del nostro mangiare, la sua gente, la divulgazione dei migliori prodotti della nostra terra, dimenticati, scoperti e riscoperti".

Pozzetto convoca sulla scena contadini e gastronomi, norcini di antica sapienza e allevatori di alto rango, narratori e poeti, cucinieri e saggisti per renderci, nelle sue pagine affascinati e militanti, la civiltà delle province romagnole, con i loro colori e i loro "eccessi", così ben rappresentandoli, per non dire d'altro, nelle cascate di numerose ricette o nella galleria, qui ricostruita in pagine memorabili, dei grandi mangiatori. Per il momento musicale la Scuola Musicale di Bertinoro presenta Musical Tales – Racconti in musica con Alessandro Medri (voce) e Filippo Pantieri (pianoforte). Inconsueto duo, quello di questa domenica, due grandi artisti provenienti da mondi apparentemente opposti si incontrano in un progetto nato e sviluppatosi a Bertinoro. Alessandro Medri, noto chitarrista e cantante Rock dotato anche di rara sensibilità poetica, si esibirà in duo col pianista Filippo Pantieri, blasonato interprete del repertorio classico e barocco.

Musical Tales il titolo del progetto, ovvero racconti in musica, una rassegna di canzoni italiane e straniere, per lo più famosissime, legate da una caratteristica comune: tutte raccontano una storia. L’interpretazione personale dei due artisti, curata in tutti i dettagli, è la chiave di questo progetto musicale a conferma che, quando c’è sensibilità e talento, non importa quale sia il genere, l’emozione sicuramente si trasmette. Alcuni fra i titoli in programma: Gran Torino, Hallelujah, Impressioni di Settembre, The Sound of Silence. A concludere il pomeriggio l'assaggio degli ottimi vini di Bertinoro e della grande gastronomia locale. A proporci alcuni dei loro prodotti in degustazione saranno la cantina Celli Vini, azienda storica e esempio di continuità generazionale nella tradizione vitivinicola di Bertinoro e il Comitato Manifestazioni e Gemellaggi da sempre impegnato, soprattutto attraverso l'attività con i comuni gemellati con Bertinoro, a far conoscere i prodotti di qualità della nostra gastronomia.