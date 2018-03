Ultimo appuntamento con la rassegna "I Pomeriggi del Bicchiere"

Fantasmi, luoghi stregati in Romagna e poi la grande musica di Rossini al centro dell'ultimo appuntamento "I Pomeriggi del Bicchiere", in programma domenica al teatro dell'ex seminario di Bertinoro. Tra i protagonisti, a partire dalle 15.30, ci sarà Eraldo Baldini, autore romagnolo, ma anche narratore di fama internazionale. Per questo incontro Baldini presenta uno dei suoi ultimi lavori, pubblicato dalla società editrice Il Ponte Vecchio: "Fantasmi e luoghi stregati di Romagna”. Questo libro va ad arricchire l’imponente opera di Eraldo Baldini in veste di antropologo e studioso delle tradizioni e del folklore locale. Il tema è stato senz'altro trattato da altri studiosi locali, ma Baldini, come sempre, riesce a realizzare una ricerca puntuale e approfondita, che non risulta quindi mai banale o superflua rispetto a quanto potrebbe già essere stato scritto. In "Fantasmi e luoghi stregati di Romagna” l'Autore raccoglie e analizza testimonianze, leggende, dicerie, frutti dell’immaginario o di inusuali esperienze svelando come anche la Romagna abbia le sue storie di fantasmi e apparizioni, la sua geografia di luoghi «stregati» e «infestati», la sua galleria di personaggi noti o sconosciuti che dall’aldilà tornerebbero a manifestarsi e a inquietare i vivi. Il volume spazia tra storia e leggenda, tra folklore e cronaca, tra antichità e attualità, tra mito millenario e fantasia recente di ogni angolo della Romagna.

L'incontro con la musica presenta uno speciale omaggio a Gioachino Rossini anche in vista del fatto che in quest'anno ricorre il 150° anniversario dalla sua morte (1792 – 1868), mentre sono recenti le celebrazioni per i 200 anni dalla prima de “Il Barbiere di Siviglia”. Sul palco due soprani: Marina Maroncelli e Margherita Pieri, mentre al pianoforte siederà Filippo Pantieri. In programma, immancabilmente, arie d’opera ed alcune arie da camera, oltre ad un brano strumentale per pianoforte di raro ascolto.

A concludere il pomeriggio l'assaggio degli ottimi vini di Bertinoro e della grande gastronomia locale. A proporci alcuni dei loro prodotti in degustazione saranno la cantina Vini Bissoni che da quasi trent’anni, si concentra sulla produzione di uve nel pieno rispetto dei cicli naturali e dell'ambiente e che dal 2016 ha ottenuto la certificazione “Biologica”, e la Pizzeria La Favola dell'orto, nuovo locale nel centro storico di Bertinoro che utilizza farine particolari e ingredienti biologici a km0, con una vista mozzafiato su uno dei panorami più belli di tutta la Romagna.