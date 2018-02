"I pomeriggi del bicchiere" alla scoperta di Francesca da Polenta

Domenica "I Pomeriggi del Bicchiere" ritornano a Bertinoro al Teatro dell'ex seminario (si accede da Piazza Ermete Novelli), dove rimarranno fino all'ultimo appuntamento della rassegna, previsto per l'11 marzo. Il quinto incontro si apre con la presentazione del libro Francesca, pubblicato dalla Piemme edizioni. A pochi giorni dalla giornata dedicata alle donne, Bertinoro fa un piccolo omaggio al mondo femminile attraverso la narrazione di Manuela Raffa, autrice milanese che si è appassionata dapprima al mondo del fantasy da cui è scaturita la saga Il Mondo senza Nome (Runde Taarn edizioni) ed ora alla narrativa storica.

La Francesca di cui parla il libro, non è altro che la donna cantata al Canto V della Divina Commedia, dai più nota come Francesca da Rimini, ma in realtà Francesca da Polenta. Ne emerge una figura di donna fuori dal comune. Lettrice appassionata, dotata di forte intuito anche per argomenti solitamente maschili, fin da giovanissima viene citata dai menestrelli di corte come una delle fanciulle più belle della penisola. Andata in sposa a Giovanni Malatesta per motivi di casato, Francesca si ritrova a sedici anni moglie di un uomo non solo brutto, ma soprattutto privo di cultura. Ed è così che l'incontro con Paolo, il fratello del marito, apre la strada alla vicenda che li vede relegati nell'Inferno dantesco tra i lussuriosi. Ma delle due persone nascoste dietro alla fama immortale, si è sempre saputo poco. Manuela Raffa ricostruisce la vita di una donna, le sue passioni, le sue ambizioni, le sue inclinazioni, fino all'ultimo tragico evento; facendoci conoscere una donna tutto tondo.

Per il momento musicale la Scuola Musicale di Bertinoro presenta Dal Romanticismo alla Belle Epoque con gli artisti Michele Forese (flauto), Andreas Michaelides (flauto e ottavino) e Mirko Maltoni al pianoforte. Ci trasporteranno nei raffinati salotti dell’800 europeo, regno assoluto della Musica da Camera. Ed è proprio In questo periodo che anche la musica per flauto traverso vive un suo momento magico, grazie ai compositori dell’epoca che generano una vera e propria fioritura del repertorio flautistico. Ad eseguire i brani i due giovanissimi flautisti, Michele Forese e Andreas Michaelides, romano il primo e pescarese il secondo, entrambi vincitori della borsa di studio istituita a ricordo dell’avvocato Riccardo Roccari Riccioli, mecenate e sostenitore dell’educazione musicale dei giovani. Il riconoscimento al particolare valore artistico dei due giovani flautisti è stato assegnato nella scorsa edizione dei “Corsi estivi di Alto Perfezionamento” di Bertinoro su segnalazione dei docenti Michele Marasco, Fabio Angelo Colajanni e Beatrice Petrocchi. Ad accompagnarl al pianoforte sarà il Maestro Mirko Maltoni, vera e propria autorità a livello internazionale nel repertorio cameristico per flauto.



A concludere il pomeriggio l'assaggio degli ottimi vini di Bertinoro e della grande gastronomia locale. A proporci alcuni dei loro prodotti in degustazione saranno la cantina Giovanna Madonia, i cui circa 14 ettari di vigneto si estendono sulle pendici della splendida collina di Monte Maggio, e l'Osteria Enoteca Ca' de Bé storica e prima enoteca regionale, posta proprio nel balcone della Romagna, dal quale si può godere di un fantastico panorama, mentre anche il palato gode dei grandi piatti della tradizione.