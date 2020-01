Autori, film e ottimi vini: con Grazia Verasani ed Enrico Brizzi tornano “i Pomeriggi del Bicchiere”

Domenica 12 gennaio 2020, alle 15.30, all'interno del salone del Grand Hotel “Terme della Fratta” ha inizio la 23^ edizione della rassegna “i Pomeriggi del Bicchiere”. Una iniziativa che ancora una volta intende raccontare e valorizzare un territorio attraverso la buona cultura e la buona tavola. Anche quest'anno, infatti letteratura e performance musicali di qualità saranno protagoniste insieme a vini eccellenti e ottima gastronomia dei pomeriggi bertinoresi, capaci di rendere piacevole le domeniche invernali.

"I Pomeriggio del Bicchiere sono di fatto una tradizione dell’inverno Romagnolo - afferma il Vice Sindaco con delega al Turismo Mirko Capuano – capaci di attrarre un folto pubblico già da oltre due decenni, semplicemente raccontando di un territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze. Grazie alla collaborazione delle nostre Aziende, dei nostri Ristoratori ed Associazioni riusciamo a costruire un offerta culturale estremamente accattivante attraverso i racconti, le musiche ed i prodotti enogastromici più rappresentativi che fidelizzano coloro che da sempre scelgono Bertinoro per le loro domeniche invernali".

La 23^ edizione sarà segnata, però anche da una novità, così come racconta l'Assessore alla Cultura Sara Londrillo: "Nella edizione del 2020 abbiamo deciso di regalare ai partecipanti una sorpresa e di sperimentare l'apertura verso l'arte cinematografica proponendo la proiezione di alcuni di film abbinati all'incontro con gli autori che li hanno ispirati. Parole e immagini, letteratura e cinema un connubio spesso vincente e che speriamo sarà gradito ai nostri "follower". Abbiamo invitato Grazia Verasani ed Enrico Brizzi, una scrittrice e uno scrittore, conosciuti in Italia e all'estero, che hanno prodotto due famosissimi libri ("Quo Vadis Baby" e "Jack Frusciante è uscito dal gruppo," dai quali sono stati tratti due altrettanto famosi film. Sarà molto interessante ascoltare in diretta le opinioni degli autori nei confronti della trasposizione cinematografica che è stata realizzata dalle loro opere".

La rassegna 2020 si propone, quindi, ancora una volta di deliziarci, muovendosi fra ottimi autori che racconteranno curiosità, tradizioni, storie e gastronomia locale, come Graziano Pozzetto che presenterà il terzo ed ultimo volume della “Enciclopedia enogastronomica della Romagna”; come Cristiano Cavina che ci racconterà dei frutti dimenticati e Sergio Spada, Massimiliano Venturini ed Eraldo Baldini che si addentreranno su fatti e personaggi della storia romagnola. Anche l'attore Denis Campitelli non dimentica le proprie radici dialettali, ma nel suo “trebbo” proporrà Shakespeare. Il prof. Dino Amadori ci farà entrare nella propria vita spesa per combattere assieme ai suoi pazienti. E poi il cinema, la novità dell'edizione 2020, di cui ha già parlato l'Assessore Londrillo.

Come vuole la tradizione de I Pomeriggi del Bicchiere, l'arte musicale viaggia al fianco di quella letteraria e, come sempre, la Scuola Musicale "Dante Alighieri" di Bertinoro che cura la definizione del cartellone, pone attenzione alla ricerca di qualità e fruibilità, varietà di generi e culture, senza poi tralasciare qualche piccolo stimolo di curiosità, presentando in alcuni momenti repertori che raramente possono essere goduti dal vivo. La proposta artistica sarà quindi caratterizzata da una spiccata identità, lontana da percorsi standardizzati e luoghi comuni.

A completamento di ogni appuntamento domenicale immancabile è lo spazio dedicato ai prodotti locali, con i grandi vini delle aziende vitivinicole bertinoresi e l'ottima gastronomia dei ristoratori del comune di Bertinoro.

Programma

Domenica 12 gennaio 2020 - Fratta Terme, Grand Hotel “Terme della Fratta” - Ore 15,30

l’Autore CRISTIANO CAVINA

La Romagna dei frutti dimenticati nei libri di

la Musica Le più belle colonne sonore con Monica Montanari (voce), Elisa Venturini (flauto), Alessandro Grilli (pianoforte)

l'Assaggio i vini dell'Azienda CELLI e i sapori del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi



Domenica 19 gennaio 2020 - Fratta Terme, Grand Hotel “Terme della Fratta” - Ore 15,30

l’Autore GRAZIANO POZZETTO

Enciclopedia enogastronomica della Romagna (vol. III)

la Musica OSTINATO VO’ SEGUIRE - Musiche alla corte di Isabella d’Este e Lucrezia Borgia. Cantar al Liuto Ensemble - Elena Bernardi (voce), Domenico Cerasani (liuto), Luca di Berardino (liuto)

l'Assaggio i vini dell'Azienda FATTORIA CA’ ROSSA e i sapori della Pro Loco Fratta Terme

Domenica 26 gennaio 2020 - Fratta Terme, Grand Hotel “Terme della Fratta” - Ore 15,30

l’Autore DINO AMADORI

Anima e coraggio. La mia vita contro il cancro

la Musica Una Romagna inedita - Le "Canzonette" di Giulio Belli (sec. XVI) - Coro Musica Enchiriadis, dirige M° Pia Zanca

l'Assaggio i vini dell'Azienda COLOMBINA e i sapori del Caseificio MAMBELLI

Domenica 2 febbraio 2020 - Bertinoro, Teatro dell'ex seminario - Ore 15,30

l’Autore MASSIMILIANO VENTURINI

Per interposta persona – Il ritorno del Passatore

la Musica Swing Clarinet duo - Giorgio Babbini (clarinetto), Gian Marco Gualandi (pianoforte)

l'Assaggio i vini dell'Azienda GIOVANNA MADONIA e i sapori del Ristorante Pizzeria LA GROTTA

Domenica 9 febbraio 2020 - Bertinoro, Teatro dell'ex seminario - Ore 15,30

l’Autore SERGIO SPADA

Condottieri di Romagna (vol. I e II)

la Musica Romanticismo in musica con Serena Fantini (violoncello), Alessandro Mosca (pianoforte)

l'Assaggio i vini del Consorzio VINI DI BERTINORO e i sapori dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori



Domenica 16 febbraio 2020 - Bertinoro, Teatro dell'ex seminario - Ore 15,30

l’Autore ENRICO BRIZZI

I venticinque anni di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”.

Proiezione del film diretto da Enza Negroni

l'Assaggio i vini dell’Azienda FATTORIA PARADISO e i sapori della Pro Loco Bertinoro

Domenica 23 febbraio 2020 - Bertinoro, Teatro dell'ex seminario - Ore 15,30

l’Autore ERALDO BALDINI

L'orribile flagello. I terremoti in Romagna nel Medioevo e in Età Moderna

la Musica Swing e dintorni - D.A. Jazz Orchestra diretta dal M° Alessandro Fariselli

l'Assaggio i vini dell’Azienda TENUTA DIAVOLETTO e i sapori dell’Agriturismo AL COLLE

Domenica 1 marzo 2020 - Bertinoro, Teatro dell'ex seminario - Ore 15,30

l’Autore DENIS CAMPITELLI

A trebbo con Shakespeare

l'Assaggio i vini dell’Azienda TENUTA VILLA TRENTOLA

e i sapori dell’ENOTECA BISTROT COLONNA

Domenica 8 marzo 2020 - Bertinoro, Teatro dell'ex seminario - Ore 15,30

In occasione della FESTA della DONNA

l’Autrice GRAZIA VERASANI

Storie letterarie di una scrittrice noir, musicista e sceneggiatrice

Proiezione del film Quo Vadis Baby regia di Gabriele Salvatores

l'Assaggio i vini dell’Azienda BISSONI e i sapori dell’OSTERIA ENOTECA CA’ DE BE’