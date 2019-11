“Portami a Brillare”: l'aperitivo di Anffas per l’inclusione sociale

Lunedì 25 novembre presso La Fiasca di Forlì si tiene un’importante iniziativa dal titolo “Portami a Brillare”. Le persone con disabilità dell’Associazione Anffas onlus di Forlì affiancheranno il personale della Fiasca per servire aperitivi, birra e tutto quello che il locale offre quotidianamente ai suoi avventori.

Le persone disabili hanno un ruolo da protagonisti in una serata che si svolge all’insegna del buon umore, ma che rappresenta soprattutto un passo avanti per favorire l’inclusione sociale e scoprire come ogni persona possa essere una risorsa importante.

Il ricavato della serata sosterrà un progetto di inclusione sociale dell’Anffas.