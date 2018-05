Porte aperte a Villa Saffi con attività per grandi e piccini

In occasione dell'iniziativa “Dove abitano le parole. Scopriamo le case e i luoghi degli scrittori in Emilia-Romagna”, Villa Saffi, apre domenica 27 maggio per l'intera giornata con musica, laboratori per bambini e la presentazione del video promozionale “Oltre il muro, una voce”.

La rassegna, coordinata dall'IBACN - Regione Emilia-Romagna e giunta quest'anno alla quarta edizione, ricca di eventi, tutti a ingresso libero, è particolarmente varia ed interessante e coinvolge le case museo di tutto il territorio regionale; in particolare a Forlì sarà l'occasione per visitare la casa museo (Via Firenze 164 – San Varano), dove Aurelio Saffi e la moglie Giorgina passarono gli ultimi anni di vita.

Alle 15,30 il giardino della Villa ospiterà la presentazione del video promozionale dal titolo “Oltre il muro, una voce” realizzato dal Circuito delle Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna, in collaborazione con l'Università di San Marino – Corso di Laurea in Design, per promuovere, attraverso parole recitate ed immagini, gli autori e i luoghi in cui hanno vissuto.

Il “teaser”, che verrà presentato durante questa iniziativa in tutte le case museo del Circuito, sarà illustrato ai visitatori di Forlì da Alessandra Bosco e Michele Zannoni, docenti responsabili scientifici della ricerca insieme a Emanuele Lumini (responsabile fonti documentali e analisi casi di studio) e Elena La Maida (assegnista di ricerca) dell'Università della Repubblica di San Marino.

Nel pomeriggio una divertente proposta per genitori e bambini, che dalle 15,00 alle 17,00 potranno cimentarsi con materie plastiche, cartine, colori e liberi pensieri partecipando al laboratorio gratuito “Brilla uno strano volatile in Villa” a cura dell'associazione “Fantariciclando”.

Sempre nel pomeriggio alle 17 intervento musicale della giovane Orchestra dell'Istituto Musicale “A. Masini” diretta dal Maestro Fausto Fiorentini che si concluderà con un aperitivo a cura del comitato di Quartiere San Varano.