Sabato dalle 10 alle 19 porte aperte al Palazzo della Residenza della Cassa dei Risparmi di Forlì e delle Romagna nell‘ambito dell’iniziativa “Invito a Palazzo“, la manifestazione promossa dall'ABI che dal 2002 prevede l’apertura al pubblico, il primo sabato di ottobre, dei palazzi di residenza degli istituti bancari. Formula Servizi per la Cultura, in collaborazione con la Direzione della Banca, ha ideato per l’occasione un progetto di valorizzazione rivolto agli adulti e ai bambini alla scoperta dell’incredibile tesoro librario che il palazzo racchiude a testimonianza dell’impegno della Banca in campo editoriale.



Il pubblico adulto verrà accompagnato lungo un percorso, che si dipanerà tra le sale di rappresentanza al piano nobile dello storico palazzo in Corso della Repubblica, e che mostrerà preziosissimi volumi e cataloghi illustranti l’archeologia, la storia, l’arte, la cultura e le tradizioni di Forlì e del territorio romagnolo. Al termine della visita tutti i partecipanti potranno visitare il caveau della Banca, usualmente non accessibile al pubblico e saranno omaggiati con una preziosa pubblicazione a scelta tra tutte quelle messe a disposizione, fino ad esaurimento scorte.



Durata della visita guidata: 45 min. (senza prenotazione)

Partenze: h. 10.00/ 11.00/ 12.00/ 14.30/ 15.30/ 16.30/ 18.00

Dove: Corso della Repubblica, 14 – Forlì



I più piccoli potranno partecipare invece al laboratorio gratuito “FORLINCARTA” durante il quale costruiranno un vero e proprio libricino che parli di Forlì e contemporaneamente confrontarsi con la carta, strumento sempre versatile e stimolante, per mettere in gioco la loro creatività.



Orari laboratori: h 15.30 / h 17.30 Durata: 1 h e 30 min.

Progetto a cura di Formula Servizi per la Cultura

Prenotazione obbligatoria al numero 328.7073651 entro il 02/10/18 (fino al raggiungimento dei posti disponibili)