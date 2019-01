Porte aperte alla Fumettoteca per ammirare i fumetti romagnoli e il nostro dialetto

Alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" di Forlì, presso la Fanzinoteca d'Italia 0.2 (via Curiel 51), si tiene un'apertura straordinaria nel pomeriggio di giovedì 17 gennaio dalle 14.00 alle 18.00. Protagonista della giornata è “E' fumet ad Rumagna”, un incontro pubblico in relazione al percorso del progetto socio-culturale, giunto alla settima edizione, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e il Centro Sociale "Primavera".

"E' Fumett ad Rumagna" è rivolto alla "lingua dei padri" ed è una tra le più innovative proposte che si prefiggono lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale, e di attivare grazie all'uso del medium fumettistico la riscoperta linguistica del nostro territorio romagnolo.

Dialetto/Fumetto, ovvero le affinità che si possono riscontrare tra il dialetto e la Nona Arte, contesto che da anni in molte regioni d'Italia li vede protagonisti, con proposte rivolte in particolar modo ad un pubblico giovanile. In questo contesto la Fumettoteca apre le porte ai giovani e nella propria sede il dialetto trova la propria vitalità, nel Centro Sociale Primavera anche i soci avranno l'occasione di constare come i fumetti, i loro giornalini del passato, possono e devono convivere col romagnolo, nella nostra Romagna.

Iniziativa collaterale, quella presentata al Centro Sociale "Primavera", Via Angeloni, 56 che dal 17 al 26 gennaio proporrà allestita nei locali della Biblioteca, la mostra espositiva per il pubblico interessato dal titolo “E' fumet ad Rumagna”,con l'apertura negli orari pomeridiani dalle 14,30 alle 17,30.

L'ingresso è libero.