Porte aperte per scoprire il mondo dei fumetti

Nel contesto dell’attività fumettistica il 18, 19 e 20 ottobre 2019, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" propone l'immancabile evento annuale del "Open Doors Every Door", giornate informative per presentare il focus sulle novità future e le proposte passate. Nona edizione nella città forlivese, per l'Open Day della "Biblioteca dei fumetti" rivolto a tutti i cittadini, operatori del settore, appassionati e interessati, unico appuntamento dell’ambito proposto in Regione Emilia Romagna. Nei pomeriggi di questo fine settimana, dalle ore 14,00 alle 18,00, con le aperture straordinarie presso la sede fumettotecaria si presenterà ai presenti il contesto, e i servizi relativi, nel tentativo di rendere la cittadinanza sempre più partecipe e attiva all'interno del tessuto socio-culturale locale. Per tutto il pubblico partecipe in omaggio, fino ad esaurimento, copie di fumetti.



Viene proposta anche una visita guidata in grado di presentare e far toccare con mano la visione diretta di una realtà sociale e culturale impossibile da poter rintracciare in altre parti della Regione. Con l'Open Doors Every Door, forti del successo riscontrato per le precedenti edizioni, l'esperto fumettotecario, Gianluca Umiliacchi, e lo Staff Fumettoteca offriranno, grazie alle "Porte aperte, tutte le porte" della sede, l'opportunità per mostrare e far scoprire la produzione fumettistica nazionale e non solo. Occasione per scoprire i segreti della Fumettoteca, e l'opportunità di conoscere il notevole patrimonio che al momento conta più di 17Mila documenti, fra i quali le ultime donazioni come quella proveniente dalla Toscana di circa 200 pezzi donazione da parte di Laura Lalune Décroche e Diego Gabriele, e gli oltre 1.800 pezzi donati da Giuliano Castelvetro con i quali si è chiuso il mese di settembre.