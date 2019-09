Ritorna il "pranzo solidale": tutti assieme a mangiare a scopo di beneficenza

La quinta edizione del Pranzo Solidale si svolgerà domenica 29 settembre alle 12 in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli. L'ormai tradizionale appuntamento con la solidarietà e lo stare assieme è organizzato da Formula Servizi, Caritas Forlì-Bertinoro, Protezione Civile di Forlimpopoli, Comune di Forlimpopoli, Formula Ambiente, Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo ed è all’interno della programmazione della Festival del Buon Vivere.



Il meccanismo del Pranzo Solidale resta immutato: 10€ a persona (gratis per i bimbi sotto i 6 anni) per un pasto di qualità con un primo piatto di lasagne, arrosto per secondo con contorno, frutta e dolce oltre ad acqua e vino. Il denaro raccolto sarà interamente devoluto all’Emporio della Solidarietà della Caritas di Forlì e del Comitato per la Lotta contro la Fame nel mondo che sostiene 500 famiglie del territorio (oltre 700 persone) nelle loro necessità primarie prevalentemente alimentari. Ogni anno, grazie al Pranzo Solidale vengono raccolti tra i 10 e i 12 mila euro.

Il Pranzo Solidale 2019 è realizzato con il supporto di Apofruit, CONAD Superstore Bengasi, ARCA, F.lli Bassini 1963, Cartaria Forlivese, Caviro, Centrale del Latte di Cesena, DECO Industrie, Olitalia che forniscono le materie prime cucinate dal gruppo speciale di volontari della Protezione Civile di Forlimpopoli. Sono 11.740 euro raccolti nel 2018 grazie alla grande partecipazione della comunità di Forlimpopoli.

PREVENDITA BIGLIETTI PRESSO

Segreteria Caritas - Via dei Mille 28, Forlì - tel. 0543 30299

Formula Servizi - Via Monteverdi 31, Forlì - tel. 0543 474811

Settimana del Buon Vivere - Via Galvani 36, Forlì - tel. 0543 785429