Predappio Alta, le ceramiche di Silvia Pedaci alla Ca' de Sansvez

Nella cornice dal sapore antico del museo-cantina de "La Vecia Cantena d'la Prè - Ca' de Sanzves”, in piazza Cavour a Predappio Alta, la ceramista Silvia Pedaci ha inaugurato la sua mostra personale “Boccavasi”. Presenti alla vernice inaugurale il sindaco Giorgio Frassineti, il professor Luigi Impieri del liceo Classico “G.B. Morgagni”, che ne ha fatto una suggestiva presentazione, il preside in quiescenza prof. Luigi Ascanio, artisti, parenti e amici. La mostra, aperta al pubblico fino al 24 aprile, è allestita nelle prime tre sale del museo-cantina, dove le antiche botti appaiono ingentilite da boccavasi urlanti, ridenti e canticchianti, in un convegno apotropaico di luce e colore. Nell’ultima sala, gli strumenti della cultura contadina s'impreziosiscono in un fiorire di “bocazzine” multicolori, che paiono sbocciare dall’antico in un trionfo di forme .L'ingresso alla mostra è libero, negli orari di apertura del ristorante enoteca.