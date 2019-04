Tanti artisti romagnoli nella serata di "Predappio insieme per la Speranza"

Venerdì 12 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Comunale di Predappio situato in via Marconi 17, va in scena il tradizionale evento “Predappio insieme per la Speranza” organizzato dal Punto IOR della cittadina del forlivese.

Lo spettacolo, condotto come sempre da Raffaella Sintoni e Simone Guidi, è giunto oramai alla sua sedicesima edizione, ma mai come quest’anno si preannuncia speciale. Dopo il commiato del coordinatore del Punto IOR di Predappio, Vittorio Borghini, avvenuto nell’edizione 2018, quest’anno è l’occasione di festeggiare Giorgio Giuliani, che ne ha raccolto il testimone. Protagonisti della serata saranno tutti artisti locali che sorprendono il pubblico con il loro impegno e la loro bravura.

A testimonianza dell’importanza di questa sedicesima edizione sono presenti il Sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti, il Direttore Generale IOR Fabrizio Miserocchi e il prof. Dino Amadori, Presidente IOR e Direttore Scientifico Emerito IRST IRCCS.

Lo spettacolo è organizzato con il patrocinio del Comune di Predappio e reso possibile grazie alla sensibilità ed il sostegno delle imprese, degli esercenti e di tutti i cittadini che contribuiscono da sempre in maniera ammirevole. I proventi verranno come di consueto interamente destinati alle attività di finanziamento della ricerca scientifica in campo oncologico e degli altri programmi realizzati dall’Istituto Oncologico Romagnolo, tra cui assistenza gratuita dei pazienti e programmi di prevenzione primaria. Chiunque voglia maggiori informazioni può contattare il Punto IOR di Predappio nella persona di Giorgio Giuliani al numero di telefono 334.1692000.