Predappio, l’estate entra nel vivo tra Giorno del Varano e "Rapa So"

L’estate entra nel vivo in paese e nelle frazioni, grazie ai tanti eventi inseriti nel cartellone “Predappio vive l’estate 2018” messo a punto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Dopo la tradizionale Festa dello Sport organizzata al Centro sportivo di San Savino da venerdì 15 a domenica 17 giugno, la nuova settimana riparte lunedì 18 giugno con una serata all’insegna dell’astronomia, alle ore 20,30 in piazza Garibaldi: titolo dell’iniziativa è “La luna come non l’avete mai vista”, osservazione della luna al telescopio aperta a tutti.

Cinema all’aperto per ragazzi martedì 19: al Centro Giovani Elianto di Predappio, alle ore 21,00, si proietta il film d’animazione “Coco” (ingresso 3,00 euro).

Mercoledì 20 giugno il ritrovo è in piazza Garibaldi, sempre alle 21,00, per il torneo di marafone organizzato dall’associazione Albero Rosso.

Doppio appuntamento invece per giovedì 21: la parrocchia di Fiumana organizza una serata di letture nella chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici (dalle ore 20,00), mentre l’associazione culturale “Teatro delle Forchette” porta nel parco comunale di Predappio la nuova edizione de “Il Giorno del Varano”, serata all’insegna della musica dal vivo, intrattenimento e gastronomia, con le esibizioni di Bussoletti, Lennon Kelly e Naddei (ingresso libero).

Tante occasioni diverse offre anche la giornata di venerdì 23 giugno, che apre un fine settimana clou per l’estate predappiese: a Rocca delle Caminate, dalle ore 18,00, va in scena “Vitignano Stock”, concerto di musica dal vivo e stand gastronomici, all’Osservatorio di Montemaggiore è in programma un’osservazione della luna (ore 22,00) mentre a Predappio, in piazza Garibaldi alle 21,00, vengono ufficialmente presentate le squadre dello storico derby calcistico predappiese Viale-Pescaccia, che si disputerà sul campo sportivo comunale sabato 23 giugno alle 20,30, attesissima sfida al centro di una serata di festa che si apre alle 18,30 con la partita dei bambini, tra animazioni, cortei e stand gastronomici. Festa che avrà il suo epilogo nella serata di lunedì 25 giugno lungo le vie del paese, con il “Funerale” della squadra sconfitta.

Ancora sport, infine, al centro della giornata di domenica 24 giugno a Predappio Alta dove, dalle ore 10,00 alle 13,00, va in scena la seconda edizione dello street bolder contest “Rapa So”, dedicato all’arrampicata.