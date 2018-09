Predappio: Notte Europea dei Ricercatori tra film, musica, incontri e aperitivo scientifico

La Notte Europea dei Ricercatori, ideata dalla Commissione Europea per avvicinare il pubblico alla ricerca in un contesto informale, giunge alla sua terza edizione venerdì 28 settembre. All'evento partecipano in contemporanea tutti i campus dell’Ateneo: Bologna, Ravenna, Cesena, Rimini e Forlì. Ad ospitare l’iniziativa c’è ancora una volta anche Predappio, grazie laboratorio CICLoPE (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments) realizzato all'interno del tunnel delle Ex Industrie Caproni lungo la Strada Provinciale 47, oggi utilizzato per ricerche avanzate dell'Alma Mater.



L’avvio ufficiale di questa Notte Europea 2018 si tiene però alle 18.00 al Teatro Comunale di Predappio (via Marconi 15), con la proiezione del film di animazione “Si alza il vento” del premiato regista giapponese Miyazaki. Ci si sposta quindi nelle Gallerie Caproni, per un aperitivo scientifico realizzato in collaborazione con il “Panificio Bassini Camillo”, l’associazione per la Promozione del Sangiovese di Predappio, il ristorante “La Vecia Cantena de la Pre”, il ristorante “La Locanda dell’Appennino” e l’azienda agricola “La Pandolfa”.



Come negli scorsi anni, si terranno visite guidate al laboratorio (alle 18.30, con replica alle 21.00) con il professor Alessandro Talamelli, docente di Aerodinamica dell'Università di Bologna e direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospace. Alle ore 20.00 docenti del corso in Ingegneria Aerospaziale si alterneranno negli interventi, descrivendo le loro attività di ricerca e i moderni progressi nel campo delle missioni spaziali, in quello del volo senza pilota e in quello delle tecnologie e dei materiali aerospaziali.



A concludere la serata, alle ore 22.00, sarà all’Ensemble Orpheus, con un suggestivo concerto all’interno del tunnel con un programma di musiche tratte dal repertorio barocco. L'ingresso è libero.