Predappio: settimana tra spettacoli, giochi e San Camillo nel weekend

Il mese di giugno si chiude con una nuova settimana di eventi a Predappio e nelle frazioni, inseriti nel cartellone messo a punto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. E c’è anche una trasferta: l’associazione “Terre di Predappio”, che riunisce le aziende produttrici di Sangiovese del territorio comunale, è presente con un proprio stand alla Festa Artusiana di Forlimpopoli mercoledì 27 e giovedì 28 giugno, con uno stand in cui si può trovare un ricco menù a base di piadina romagnola, affettati, formaggi (tra cui quello stagionato nelle Grotte della Zolfatara di Predappio Alta), strozzapreti con riduzione di Sangiovese di Predappio, tortelli alla lastra con verza, il tutto accompagnato dall’ottimo Sangiovese di Predappio.

Cucina protagonista anche per lo spettacolo in scena martedì 26 giugno (ore 20.45) al ristorante “E Galet” (Casetta dei Raggi 34) di Colmano – Predappio Alta, dove la compagnia “Il Teatro delle Forchette” presenta lo spettacolo di Massimiliano Bolcioni "Intrigo a cena con relitto" (ingresso a pagamento; info. e prenotazioni: 0543 1713530 - 339 7097952).

Mercoledì 27 giugno, alle ore 20.00, l’appuntamento è invece a San Savino per una camminata sulle colline circostanti. Giovedì 28, invece, largo ai bambini con due appuntamenti a loro dedicati: il Centro Elianto di Predappio apre le porte dalle ore 20.30 alle 23.30 per una serata di giochi e animazioni, mentre alle 21.00, nell’Area Verde di Fiumana, va in scena lo spettacolo per bambini “Baloom”.

La tradizionale festa di San Camillo si tiene quindi nella struttura predappiese nel fine settimana di sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, con riti religiosi, musica, giochi e gastronomia.