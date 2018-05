Predappio si prepara all’estate: tanti eventi da maggio a settembre

n ricco cartellone di eventi messi a punto dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio si prepara anche quest’anno ad accompagnare la primavera e l’estate predappiese. Aperto ufficialmente con la festa parrocchiale di San Martinino, il programma prosegue fino al 30 settembre tra feste paesane, camminate di gruppo, concerti, spettacoli, degustazioni, per culminare dal 1 al 3 settembre con “I Tre Giorni del Sangiovese”, kermesse all’insegna del bere bene con i grandi vini dell’associazione "Terre di Predappio".

Il prossimo appuntamento è per giovedì 17 maggio, nell’Area verde di Fiumana: la Banca del Tempo di Predappio, in collaborazione con la Pro Loco di Fiumana, presenta il laboratorio di cucina "È tempo di cucinare", dalle ore 20,30 in poi. Tema del corso breve sono strozzapreti e scudazzine, che i partecipanti proveranno a mettere in tavola guidati da esperte cuoche (info: 393 4543161 - 339 5691149).

Venerdì 18, alle ore 21,30, nell’Osservatorio di Montemaggiore si tiene una serata di osservazione astronomica.

Nel fine settimana, invece, doppio appuntamento tra rievocazioni storiche e pratica sportiva: sabato 19 nell’Area verde di Fiumana si tiene la festa dello sport e delle scuole, mentre il 19 e 20 maggio nel castello di Rocca delle Caminate va in scena la manifestazione medievale "Otto castelli per un palio" (dalle ore 15,00 in poi).

Si torna a Predappio lunedì 21 quando, dalle ore 20,30 in piazza Garibaldi, si terrà un’osservazione della luna al telescopio. Mercoledì 23 il ritrovo è invece alle ore 20,00 a San Savino, per una camminata sulle colline sansavinesi.

Ultimo evento del mese è per domenica 27 maggio: in piazza Garibaldi a Predappio, dalle ore 8,30 in poi, è in programma la 35esima edizione della Festa del Donatore AVIS Predappio, tra animazioni, intrattenimento musicale e stand gastronomici.