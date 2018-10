Grandi interpreti a teatro, tra commedie, concerti e spettacoli burlesque

Svelato il cartellone 2018-2019 del Teatro comunale di Predappio. Nel programma si notano importanti nomi del panorama italiano come Edoardo Leo, Milena Miconi e Giorgio Pasotti. Spazio però anche alle realtà locali e alla musica con tre concerti.

Si comincia da Ti racconto una storia, domenica 11 novembre, ore 18, di e con EDORADO LEO e le musiche di JONIS BASCIR. Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi.

Domenica 2 dicembre, ore 21, tocca a Una settimana, non di più... in scena MILENA MICONI, MARIO ANTINOLFI e ANTONIO CONTE, per la regia di FRANCESCO BRANCHETTI. Una divertentissima commedia di Clément Michel in cui i colpi di scena e le situazioni esilaranti si susseguono in un ménage à trois, a tratti grottesco,.

Sabato 22 dicembre, ore 21, va in scena Buon Natale, Agenzia Salvagente, del TEATRO DELLE FORCHETTE con la regia di STEFANO NALDI. Philip, un idealista da salotto, gestisce l’Agenzia Salvagente, un telefono amico che tenta, con alterne fortune, di dissuadere gli aspiranti suicidi dal commettere l’insano gesto.

Il programma 2019 si apre mercoledì 9 gennaio, ore 21, con GIORGIO PASOTTI protagonista in Forza, il meglio è passato, per la regia di DAVIDE CAVUTI. Lo spettacolo si ispira alla celebre frase di Ennio Flaiano “Coraggio, il meglio è passato” e con la stessa ironia proverà a percorrere le storie dei personaggi che hanno lasciato un segno tangibile sulla storia del cinema, del teatro e della letteratura.

Sabato 19 gennaio, ore 21, si prosegue con le Lezioni di Burlesque di GIULIA DI QUILIO, con la partecipazione di SATIE LA GOULUE, per la regia di FRANCESCO BRANCHETTI. L’unica regola del Burlesque è che non ci sono regole. E le Lezioni di Burlesque di Giulia Di Quilio/Vesper Julie, attrice e cultrice della materia, partono proprio da questo assunto: nessun precetto, nessuna norma stabilita, nessun rigido Vademecum ma una serie libera - e gioiosamente asistematica – di suggestioni poetiche, rimandi letterari, esempi concreti, racconti di vita e interazioni con il pubblico.

Da venerdi 8 a domenica 10 marzo (ore 21 e ore 16) il teatro si fonde alla musica con il musical Heathers, portato in scena dal TEATRO DELLE FORCHETTE per la regia di STEFANO NALDI. Heathers è un “rock musical” basato sull’omonimo film-cult del 1988 con Winona Ryder e Christian Slater (titolo della versione italiana “Schegge di Follia”).

Sabato 29 MARZO, ore 21, il cartellone propone Lettere di Oppio con TIZIANA FOSCHI e ANTONIO PISU, regia di FEDERICO TOLARDO. 1860: il Regno Unito, a causa delle dispute commerciali per l'oppio, è in guerra con la Cina da diciotto anni. A Londra Margaret Wellington, una nobildonna devota ai suoi abiti eleganti, attende con ansia, ormai da

diversi anni, il ritorno dal fronte del marito George. A farle compagnia, nelle sue lunghe giornate di attesa e false speranze, è Thomas, un giovane, cinico ma fidato maggiordomo, il cui compito è quello di rassicurare costantemente Margaret, leggendo e interpretando, in maniera piuttosto eccentrica e su richiesta della donna, la corrispondenza del marito in guerra.

Ancora in scena il TEATRO DELLE FORCHETTE venerdì 17 e sabato 18 maggio, ore 21, con ODISSEA, diretta da STEFANO NALDI. Alle fondamenta del tutto, rimane sempre l’ironia iconoclasta della rivisitazione del celebre Poema Omerico da parte dell’Autore, che filtrando il tutto sotto la lente del doppio e qui anche triplo senso, dimostra ancora una volta di come Bolcioni sia giustamente ritenuto dagli esperti in materia uno dei maggiori Autori Registi e Attori Camp del panorama Italiano degli ultimi 30 anni.

BIGLIETTERIA : INTERO € 15,00 - RIDOTTO € 10,00

Le Compagnie del Territorio

Il 26 e 27 ottobre, ore 21, e il 28 OTTOBRE, ore 16.30, spazio a SHREK – Il Musical, della compagnia SICOMORO, regia di FABIO TONI.

Il 17 NOVEMBRE, ore 21, tocca a Il premio del TEATRO DELLE FORCHETTE, regia di ANDREA BEDEI.

Dal 16 al 17 febbraio (ore 21 e ore 16) largo alla COMPAGNIA DELL’ANELLO con Frankenstein Junior, regia di FRANCESCO LEZZA.

Il 30 e 31 maggio, ore 21, si tiene invece il Saggio di fine anno della ACCADEMIA THE THEATRE.

BIGLIETTERIA : INTERO € 15,00 - RIDOTTO € 10,00

Teatro di Paese

Due spettacoli per la rassegna Teatro di paese che propone sabato 12 gennaio, ore 21, CHE DIO CE LA MANDI BUONA

della COMPAGNIA GLI SGUMBIE DI SAN SAVINO; invece venerdi 26, sabato 28 2019 ore 21 e domenica 29 aprile ore 16, c'è IL NUOVO MUSICAL della COMPAGNIA A EGREGIE COSE, regia di FABRIZIO CIANI.

BIGLIETTERIA : UNICO € 10,00

Musicabile

Infine spazio ai concerti. Venerdì 9 novembre, ore 21.00, omaggio a Jeff Buckley con THE GRACE. Venerdì 1 febbraio, ore 21.00, ci sono gli EQU con DURANTE (canzoni surreali sulla Divina Commedia). Infine sabato 30 marzo, ore 21.00, si esibisce live IL QUINTO ELEMENTO.

Teatro Musica: Ingresso Unico € 8,00