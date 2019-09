Tre Giorni del Sangiovese: vini, concerti e cene a Palazzo per esaltare il territorio

Tutto pronto per la 14esima edizione de “I Tre Giorni del Sangiovese”, la storica manifestazione che celebra la produzione vitivinicola caratteristica del territorio di Predappio.

Le punte di eccellenza sono la base su cui si fonda un programma nuovo che si svolge da venerdì 4 domenica 6 ottobre. La scelta del primo weekend di ottobre è stata fatta per avvicinare la tre giorni all’altrettanto prestigiosa Festa della Mostatura, ma anche per consentire ai produttori di partecipare attivamente e incontrare così di persona il grande pubblico che ogni anno partecipa a questo evento.

Non solo grandi vini, ma anche gli eventi alla Tre giorni del Sangiovese: per la serta d'apertura, venerdì, è in programma lo spettacolo musicale dei Moka Club.

Sabato si tengono due cene: la “Cena Solidale” e la “Cena a Palazzo”. La serata poi prosegue con il concerto dei Loopers Acoustic Trio.

Al mattino della domenica si svolgono due attività sportive: una camminata non competitiva e un evento ciclistico.

Presenta il mercato contadino sotto le logge di piazza Garibaldi con prodotti tipici del territorio a chilometro zero. Cultura, storia, architettura e vini vengono esaltati dal ‘Pranzo itinerante con assaggi di Razionalismo’, l’esibizione di Andrea Vasumi e un momento letterario che chiude simbolicamente i Tre Giorni di festeggiamenti.

Anche quest’anno si confermano in cartellone gli appuntamenti con i laboratori tematici organizzati a Rocca delle Caminate. A condurli quest’anno il relatore, degustatore, ideatore nonché direttore di corsi di approfondimento in tutta Italia per l’Associazione Italiana Sommelier, Armando Castagno. Un’occasione da non perdere per ascoltare, apprendere ed apprezzare al meglio la bellezza che si cela dietro un chicco d’uva. Castagno è infatti insegnante di storia dell’arte dei territori del vino e Geografia del Terroir presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.