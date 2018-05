Premiazione del concorso letterario "Dare vita agli anni"

Sabato 12 maggio, alle ore 16, presso la Sala Santa Caterina, in Forlì, via Romanello 2, si svolgerà la premiazione della XXVIII edizione del premio letterario AUSER Forlì “Dare vita agli anni”.

La Commissione che ha valutato le prose e le poesie presentate si è espressa come di seguito precisato. Sezione prosa: 1° premio ex aequo Giorgio Mambelli, 1° premio ex aequo Tonina Facciani, 2° premio Franca Piccinini, 3° premio Carla Sautto Malfatto; Segnalati Corinna Di Gregorio, Loretta Olivucci, Franco Spazzoli, Enza Valpiani. Sezione poesia: 1° premio Davide Rocco Colacrai, 2° premio ex aequo Giuseppe Mandia, 2° premio ex aequo Maria Gloria Nanni, 3° premio Maria Penso; Segnalati Claudio Biondi, Bruno Centomo, Gian Albo Ferro, Alla Melnychuk, Irene Ricci.

Ai premiati, segnalati e partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione ed un libretto in cui sono riportati i testi premiati e segnalati. Paola Monti leggerà l’incipit dei vari testi . Gli interventi musicali-audio, eseguiti dalla Giovane Orchestra “Angelo Masini” e messi a disposizione dall’Istituto omonimo, accompagneranno le varie fasi della manifestazione.