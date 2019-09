"La Poesia ci salverà...", Premio Dino Campana 2019: ecco i vincitori

Si svolge a Modigliana, sabato 28 settembre alle ore 11 la cerimonia di premiazione dell'edizione 2019 del Concorso Nazionale ispirato a “Dino Campana” dal titolo “La Poesia ci salverà...” in ricordo di Michele Campana (Modigliana, 1885 – Firenze, 1968) giornalista e scrittore.

E’ Emanuela Dalla Libera con l'opera “Non mi chiedo che colore avrà il cielo” la vincitrice del premio per l'edizione 2019. Nata a Vicenza dove è stata docente di scuola superiore. Per ragioni familiari ha viaggiato e vissuto spesso all’estero (soprattutto in India e negli Stati Uniti), fino al suo trasferimento in Maremma dove trascorre attualmente gran parte dell’anno e dove ha iniziato a dedicarsi alla poesia. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in vari concorsi nazionali di poesia. Ha pubblicato una raccolta di testi poetici dal titolo “Lo sguardo altrove” edito da Gilgamesh che è risultato finalista al premio Marcel Proust 2018. Nel 2018 ha vinto il Campana on line con “La vita quieta”

Secondo classificato è Ubaldo Bitossi con “Ho visto”, mentre si piazza terza con “Follia” Patrizia Socci. Conquistano la menzione ed il diploma d’onore: “Potatura” Lucia Baldini; “Ad un amico” Claudio Mecenero; "Ama-trice" Osvaldo Crotti; “Dio Io” Alberta Tedioli che si aggiudica anche il premio speciale di Opera In-Stabile; “Silenzio” Stefano Cammelli; “C’e una casa” Thomas Amadei; menzione anche per Grazia Ciampaglione "La Busta”; Letizia Banzato "Sfaccettature"; Michele Toriaco "Un amore”; Martina Cappelli "Al Contrario"; Lucio Gibin “So che ci sei”; Paola Carmignani “Tanto Quanto una vita; Paola Tassinari “Il Bosco”.