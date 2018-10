Premilcuore, al Mulino Mengozzi appuntamento con la "Settimana del Patrimonio della Cultura"

Dal 7 al 14 ottobre si svolgerà la Settimana del Patrimonio della Cultura, cuore del progetto con cui la Regione Emilia Romagna celebra l’Anno Europeo del Patrimonio. Uno speciale programma di iniziative gratuite che per una settimana permetterà di scoprire luoghi straordinari del nostro patrimonio grazie a concerti, libri, laboratori, percorsi e visite guidate per adulti e bambini. Il primo appuntamento è in programma domenica al Mulino Mengozzi, a Fiumicello di Premilcuore