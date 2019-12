Una calda zuppa di legumi per affrontare il diabete

Domenica 29 dicembre, dalle ore 12:00 alle 14:00, in Piazza dei Caduti a Premilcuore ci si scalda gustando “La zuppa che fa del bene”, il prodotto solidale dell’associazione Diabete Romagna simbolo della solidarietà a favore di chi convive tutti i giorni con una malattia così complessa.

L’evento è fortemente voluto da una volontaria molto attiva dell’associazione Diabete Romagna, Rosaria Palaiesi, che assieme ad oltre duecento volontari è una delle protagoniste della Giornata Mondiale del Diabete che si svolge nel mese di novembre in decine di postazioni in Romagna e che ha lo scopo di sensibilizzare le persone su questa malattia subdola e tanto complessa e di raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’associazione.

Il pranzo prevede una calda zuppa di legumi “La zuppa che fa del bene”, crostini misti, ciambella e un bicchiere di vino per un contributo in donazione di 10 euro.