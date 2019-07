Premio Letterario "Antica Pieve": in gara i poeti romagnoli

Parte la 24^ edizione del Concorso di poesia dialettale Romagnola Antica Pieve.

Il Premio Letterario ha come obiettivo la valorizzazione di un aspetto importante della storia e della tradizione di un territorio: la Lingua che esprime, nella sua continua evoluzione, la trasformazione stessa degli usi e costumi di una società.

Il Concorso si articola in due sezioni:



A) sezione riservata ai giovani dai 18 ai 36 anni e dedicata al poeta Giovanni Nadiani

La giuria selezionerà ( nella sezione A ) 3 poesie stilando una graduatoria che prevede l’ assegnazione di una medaglia d’ oro e di un diploma a ciascuno dei primi tre poeti classificati.



B) sezione riservata a tutti coloro, purchè maggiorenni, che scrivono in dialetto romagnolo, senza limiti d’ età.

La giuria selezionerà ( nella sezione B ) 10 poesie stilando una graduatoria che prevede l’ assegnazione di una medaglia d’ oro a ciascuno dei primi tre classificati e una medaglia d’ argento a ciascuno dei sette segnalati; un diploma per tutti i dieci poeti selezionati.

Ogni concorrente dovrà inviare entro il 31 luglio 2019 a: Comitato Culturale di Pieveacquedotto, Via Ravegnana n. 548 47122 Forlì una sola poesia inedita, con relativa traduzione in lingua italiana, in tre copie specificando sulla busta la sezione (sezione A o sezione B).

Il regolamento del Concorso, a cui si può partecipare entro il 31 luglio 2019, è disponibile al seguente indirizzo: www.comitatoculturalepieveacquedotto.it