Martedì 15 Maggio 2018, ore 17.00, presso la sede dell’Istituto “Luigi Sturzo” a Roma si terrà al presentazione del libro dedicato alla famiglia Paolucci Di Calboli.

L'appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Forlì e vede al centro la presentazione del volume “Responsabilità e storia. I Paulucci di Calboli sulla scena del Novecento” di Giovanni Tassani dedicato alla famiglia forlivese che ha espresso alti rappresentanti del Corpo diplomatico italiano fra Ottocento e Novecento.



L’incontro si svolgerà martedì 15 Maggio 2018, con inizio alle ore 17.00 , presso la sede dell’Istituto “Luigi Sturzo” in via delle Coppelle n.35, a Roma.

Il programma della presentazione, alla quale invitati i rappresentanti della “Fameja Rumagnola” attiva nella capitale, inizierà con l’introduzione del professor Nicola Antonetti, Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo ed entrerà nel vivo dei contenuti grazie agli interventi del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, del professor Giuseppe Parlato e dell’Onorevole Flavia Piccoli Nardelli.

Parteciperà l’Ambasciatore Maurizio Serra, rappresentante permanente presso la sede ONU di Ginevra. Saranno presenti, insieme all’autore, rappresentanti della famiglia Paulucci di Calboli e delle Istituzioni civiche forlivesi.