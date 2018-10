Mirna Milandri presenta "Ebe e la stanza segreta"

Viene presentato il libro 'Ebe e la stanza segreta' di Milandri Mirna- dentro la splendida cornice del Palazzo Morattini-Monsignani a Pievequinta in via Armelino 33 - alle ore 16,00 - La moderazione del Professore Storico dell'Arte Marco Vallicelli e intrattenimento musicale Claudio Molinari.

EBE E LA STANZA SEGRETA, quarta produzione dell'autrice è stato presentato il libro in anteprima al Salone del Libro di Torino 2018 dove ha ottenuto un discreto successo. Il romanzo è ambientato in un liceo artistico durante le lezione serale dove una varia umanità si incontra ogni sera e dove la protagonista Aurora scopre un segreto che ruota attorno la statua dell'EBE del Canova conservata nel museo di Forlì. Storia di incontri, incomprensioni e riflessioni su Arte e Scuola.

