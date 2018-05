Al Teatro Dragoni la presentazione di "SognanDO"

Giovedì sera, alle 21, al Teatro Dragoni di Meldola, si terrà la presentazione di "SognanDO" alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di volontariato. Nel corso dell'appuntamento è prevista anche la consegna delle borse di studio e un forum sulle opportunità professionali e lavorative che riguardano le giovani generazioni con gli interventi del sindaco di Meldola, Gian Luca Zattini; del direttore generale dell'Irst Irccs di Meldola, Giorgio Martelli; del presidente di Confindustria Giovani dell'Emilia Romagna, Kevin Bravi; e della responsabile Donne Impresa Coldiretti Forlì-Cesena-Rimini, Lisa Paganelli. Saranno eseguiti brani musicali a cura del Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì. La serata è ad ingresso libero.

L'intera manifestazione è stata organizzata dall'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Meldola in collaborazione con Pro Loco Città di Meldola e Protezione Civile di Meldola. Con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - direzione generale, della Regione Emilia-Romagna, dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese Unione Montana, del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, della Confartigianato, della Camera di Commercio della Romagna di Forlì-Cesena e Rimini, della Cna Area Colline Forlivesi, della Confagricoltura, dell’associazione Cnosfap, del Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì, dell’Istituto Tecnico Garibaldi – Da Vinci e dell’Istituto Blaise Pascal - Comandini di Cesena