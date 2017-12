Presepe al parco con tante attività fino all'Epifania

E' visitabile anche quest'anno lo storico presepe al Parco Inconto di Via Ribolle.. Il Presepe, che ha quest'anno molte novità colrrelate, la Tombola, il Brulè, il panettone, i Canti del Coro di S.Pio X e la benedizione Natalizia, è visitabile tutti i giorni dalle 14 alle 17 e nei giorni festivi anche al mattino. Non mancherà anche la Befana del 6 GENNAIO con pattinaggio e altro (al pattinodromo) e i Cantori della Pasquale all'esterno, oltre naturalmente, come vuole la tradizione, libagioni di vin brulè e altro.