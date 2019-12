Presepi nelle chiese, artisti e mostre per un "Natale in Arte"

Si prepara un Natale in Arte a Modigliana. Dall'Immacolata fino all'Epifania, presepi e mostre abbondano nel centro di Modigliana.

La centralissima chiesa di San Bernardo ospita quest'anno i Presepi degli Artisti modiglianesi. In tutto si tratta di nove opere di sei diversi artisti concittadini, fra pittori e scultori/ceramisti, che presentano le loro singolari interpretazioni, come solo gli artisti sanno fare. In quasi tutte le opere sono presenti i classici personaggi della tradizione in ambientazioni più o meno iconografiche, ma tutte riconducibili alla tradizione popolare.

Inoltre, a cura delle suole dell'infanzia e primarie, c'è il percorso I presepi nelle Chiese, distribuito in tutte le chiese della città.

Le mostre

Al Mu.Ve. prende vita la mostra "Atelier Appennini", che propone visioni future di Modigliana.

Al piano terra del Vescovado si trova mostra fotografica "Grandi prospettive" a opera degli alunni delle elementari e medie di Modigliana.

Infine nella Sala Bernabei spazio a Natale con l'arte, un'esposizione a cura di Ics Fectory Art (dal 14 al 26 dicembre).