Prima volta in Romagna per la rivelazione Generic Animal

Da inizio anno si parla di lui ovunque. In molti lo definiscono l'apripista di un nuovo cantautorato indie "post-Calcutta". Rolling Stone si è sbilanciato fino a descriverlo come la risposta italiana alla nuova icona americana emo-rap XXXtentacion. Il passaparola sul web è stato rapidissimo, così come le segnalazioni tra i siti e i magazine italiani che l'hanno trasformato in uno dei casi virali più chiacchierati di inizio anno.

Ciò che è certo è che in questo 2018 si parlerà molto di Generic Animal, nuovo progetto solista cantautorale del chitarrista dei Leute, Luca Galizia, dal vivo mercoledì 22 al Diagonal.

Classe 1995, il giovane songwriter di Varese, arriva per la prima volta in Romagna, dopo il successo della sua tappa bolognese di inizio marzo per portare sul palco in duo i brani dal suo disco d'esordio, uscito il 19 gennaio su La Tempesta.

Il timbro dai tratti soul tradisce la sua passione per l'hip hop più sbilenco, gli sfondi crepuscolari e malinconici che accompagnano le sue narrazioni mettono invece in luce la sua affiliazione alla tradizione emo-core italiana e internazionale. Non a caso, tra i credits figura una delle figure simbolo della scena indipendente nostrana, Jacopo Lietti dei Fine Before You Came che ne ha curato i testi (tutti in italiano), dopo essere stato colpito dal talento di Luca nel comporre brani essenziali e viscerali sul solco della tradizione d'autore "Americana".

Al disco hanno collaborato altri promettenti talenti italiani: i polistrumentisti Adele Nigro e Marco Giudici (Any Other/halfalib) nei panni di produttori, mentre MYSS KETA e Birth hanno prestato la loro voce in altrettanti brani.