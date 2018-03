"Primavera Live Festival", iscrizioni aperte per le band emergenti

Ha ancora senso investire sulla musica emergente in Romagna? Secondo l'X-Ray Pub la risposta è «Sì». Sono, infatti, ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla 21ª edizione del “Primavera Live Festival”, la più longeva manifestazione musicale dedicata alle band del territorio romagnolo, e non solo, e organizzata ogni anno dal noto locale live forlivese. Quest'anno la kermesse scatterà domenica 15 aprile per concludersi sabato 26 maggio e manterrà invariata la formula delle passate stagioni. In ogni serata si sfideranno quattro band che saranno esaminate sia da una giuria di esperti musicali (artisti, giornalisti, discografici) che dal pubblico. La prima classificata di ogni eliminatoria accederà direttamente alla finalissima, mentre le seconde si sfideranno nelle semifinali per guadagnarsi gli altri posti disponibili per la serata conclusiva. Il premio per la prima classificata avrà un valore di 500 euro, ma importanti saranno anche i riconoscimenti che saranno assegnati alle migliori band, a partire dalla qualificazione alle semifinali della prima edizione del “Dovadola Music Contest” che si terrà a giugno e che permetterà a questi giovani artisti di cominciare ad esibirsi davanti a una paltea sicuramente molto numerosa. Non mancheranno poi date in altre location e materiale tecnico derivante dalle comprovate collaborazioni con le Amplificazioni Lombardi, che forniranno il materiale tecnico per le esibizioni delle band, e”Gurus Amp” e i vari premi speciali assegnati dalla giuria di qualità.

Per partecipare al concorso basta contattare l'X-Ray Pub all'indirizzo e-mail xraypub@yahoo.it (inviando una demo e i dati della band) o al 3356699605. L'iscrizione è gratuita.