Primo soccorso per cani e gatti, due incontri

Due serate in compagnia con Alice Pasini per imparare a prevenire, riconoscere e gestire i sintomi di emergenza nei nostri amici a 4 zampe e conoscere gli approcci alternativi e complementari alla medicina tradizionale: l'omeopatia e la fitoterapia. Appuntamento martedì 10 e 17 aprile, ore 20.30 alla Sala Parrocchiale della Pianta, Via Tripoli 110 - Forlì.

Prenotazione obbligatoria entro il 31/03 tramite whatsapp o sms al numero 348/7386100 (Sonia) indicando numero e nomi partecipanti. Offerta minima ad incontro e per partecipante € 10.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza