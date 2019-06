"Professori e università di fronte all'epurazione", la riflessione di Mattia Flamigni

Qual è il rapporto tra potere e cultura? L'Università è il luogo della ricerca disinteressata o le sue vicende sono strettamente intrecciate alla politica? Cosa accadde negli Atenei italiani all'indomani della caduta del fascismo? Quale fu l'atteggiamento degli alleati prima e del governo dell'Italia repubblicana poi di fronte ai docenti legati al fascismo?

A questa e ad altre domande tenta di rispondere il bel volume di Mattia Flamigni "Professori e università di fronte all'epurazione (1943-1948)", edito dal Mulino, che verrà presentato giovedì 22 agosto nella rocca vescovile di Bertinoro nell'ambito dei "Pomeriggi della Rocca" organizzati dall'Accademia dei Benigni, alla presenza dell'autore e del professor Alessandro Merci.

Il volume propone una ricostruzione del fenomeno dell'epurazione all'interno dell'università italiana seguita alla caduta del fascismo, offrendo uno sguardo globale dai provvedimenti del Governo Militare Alleato alle sentenze della Commissione ministeriale italiana, fino al reintegro dei docenti sospesi. Si ripercorre l'azione epurativa svolta dagli Alleati nelle singole università dal 1943 al 1945, evidenziando le improvvisazioni e le difficoltà incontrate nei primi mesi nelle regioni meridionali e lo sforzo per giungere a una procedura rapida ed efficiente da applicare negli atenei del Nord del Paese. L'azione del governo italiano, dispiegata tra il 1944 e il 1946 (con alcuni strascichi perdurati nei due anni seguenti), fu invece svolta a livello centrale e si rivelò assai benevola. Si analizzano inoltre le dinamiche del ritorno in servizio dei docenti epurati, molti dei quali poterono tornare in cattedra già nel biennio 1946-47. Dopo tale data, nonostante i decreti emanati nel 1948, le traiettorie del reintegro si frammentarono in decine di casi particolari, concludendosi soltanto nel 1963. Particolare attenzione verrà riservata all'area emiliano-romagnola.

