Acrobazie, circo e concerti: il programma del Buskers Festival di strada in strada

Inizia con due anteprime, 11 e 12 agosto, a Spinello e Corniolo la XXVIII edizione del Buskers Festival di strada in strada, per poi proseguire dal 13 al 15 agosto a Santa Sofia.

Gli spettacoli partono alle ore 18.00 dell’11 e del 12 agosto a Spinello e Corniolo; alle 17.30 il 13 agosto a Santa Sofia, partendo come sempre dalla Casa di Riposo per omaggiare i Santa Sofiesi più antichi. E poi dalle ore 18.00 per le vie del paese, piazze, borghi, vicoli.

Riprendono alle ore 17.00 il 14 agosto e alla stessa ora il 15 agosto. Ancora una volta a stupire è sua maestà Il Circo Teatro: trapezisti e strutture alte oltre 9 mt la media è 7 mt, sia in Alveo, che alla Vecchia Pesa poi ancora strutture in Martiri della Libertà, sia come storicamente accade in Alto Parco, veri spettacoli teatrali, ma ricchi di acrobazie, musica dal vivo, giocoleria innovativa “Difficile a spiegarsi? Meraviglioso a vedersi”.

La Musica offre un programma senza precedenti, con punte di eccellenza assoluta e diversissime tra loro come proposte di genere. Il teatro stabile “Mentore” ancora una volta ospita spettacoli di prim’ordine: diversi sono i modi di rappresentare il medesimo show, diverse le scenografie, i tempi, anche le storie. Quest’anno si cambia ancora, non un ospite fisso a teatro per tre sere, ma ogni sera un diverso spettacolo, dalle 21.45. Gli artisti che qui si possono ammirare, ripropongono in qualsiasi delle location esterne, la versione di strada del medesimo spettacolo.

Sul palchetto, come sempre musica unplugged e d’ascolto quando in alto lavorano i grandi trapezi, dalle 21.15 alle 23.30, prima e dopo mezzanotte sul grande palco favolose band italiane ed internazionali, spesso multietniche trascineranno in eclettiche danza.

Gli spettacoli di e con il fuoco quest’anno giocano un ruolo di primo piano. Oltre a tutto questo c’è la Naturale Magia di Santa Sofia. Il fiume Bidente in grado di accogliere artisti e pubblico negli afosi pomeriggi estive e il Parco Nazionale con i suoi monti le sue passeggiate, il trekking la mountain bike.

Tariffe

Ingresso: Domenica 11 e lunedì 12 offerta libera, da martedì 13 a giovedì 15 agosto, 10.00€

Ingresso gratuito sino a 14 anni.

Abbonamento per le tre serate 13-14-15 agosto: 20 €, 15 € per i residenti