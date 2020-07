Peppe Servillo, Javier Girotto, Sara Jane Ghiotti: sul palco le stelle del Bertinoro Jazz Festival

Il balcone di Romagna si riempie di sonorità incantevoli grazie alla maestria dei grandi artisti. Dal 17 al 19 luglio torna il Bertinoro Jazz Festival, tre giorni per lasciarsi rapire dalla magia dei suoni del blues e del jazz sulla più bella terrazza di Romagna.

Savana Funk, Peppe Servillo, Javier Girotto, Sara Jane Ghiotti: questi sono solo alcuni dei grandi protagonisti di questa edizione del Jazz Festival di Bertinoro.

Il programma

Venerdì 17 luglio:

Piazza Guido del Duca, ore 20.00: AMBASSADOR MARCHING BAND

Piazza della Libertà, ore 20.00: BLUE TRAIN TRIO (Vallicelli, Guarnera, Villotti). E' gradita la prenotazione

Giardino della Rocca, ore 21.30: CLASSICA ORCHESTRA AFROBEAT. E' gradita la prenotazione

Sabato 18 luglio:

Piazza Guido del Duca, ore 20.00: GIO BELLI MANOUCHE TRIO

Piazza della Libertà, ore 20.00: SAVANA FUNK. E' gradita la prenotazione

Giardino della Rocca, ore 20.30 e 22.00 (doppio spettacolo): PEPPE SERVILLO, JAVIER GIROTTO E ENTROTERRE ORCHESTRA. Conduce Luca Damiani. E' gradita la prenotazione. Ingresso a pagamento: €10 biglietto intero, €8 ridotto (fino a 25 anni e over 65)

Domenica 19 luglio:

Piazza Guido del Duca, ore 20.00: SARA JANE GHIOTTI TRIO

Piazza della Libertà, ore 20:00: ALESSANDRO SCALA QUARTET, feat. ROBERTO ROSSI. E' gradita la prenotazione

Giardino della Rocca, ore 20:30 e 22.00 (doppio spettacolo): PEPPE SERVILLO e NATALIO LUIS MANGALAVITE (pianoforte) legge "Il resto della settimana" di Maurizio de Giovanni. E' gradita la prenotazione. Ingresso a pagamento: €10 biglietto intero, €8 ridotto (fino a 25 anni e over 65).

Per prenotazioni: 0543 446523/446563 (lun - ven dalle ore 10 alle 13) , via mail a info@romagnamusica.it entro le ore 12 del giorno del concerto, oppure online su ticket SMS https://www.ticketsms.it, piattaforma su cui è possibile anche acquistare il biglietto ove previsto. I biglietti sono comunque acquistabili anche in loco.

Servizio di navetta gratuito dai parcheggi di via Badia e via Allende dalle 19.30 alle 00.30