Dalla passeggiata culturale all'appuntamento con la corsa: torna la Diabetes Marathon

È giunta alla sesta edizione la Diabetes Marathon, manifestazione sportiva e di solidarietà ideata dall'associazione Diabete Romagna. Venerdì 12 aprile è in programma il concerto benefico “Diabetes Marathon in Music”, in collaborazione con Radio Studio Delta, animerà Piazza del Popolo a Cesena, Joe di Brutto e Ivana Spagna sono solo due tra i tanti artisti ed i dj che si esibiranno sul palco. La manifestazione si dividerà quindi tra Rimini e Forlì nella giornata di sabato 13 aprile. Si terranno incontri formativi sul diabete e laboratori di cucina per una sana alimentazione a Rimini Innovation Square. Il centro storico di Forlì ospiterà invece la passeggiata culturale “A spasso con Caterina”, ideata e guidata dal giornalista Marco Viroli. "Si partirà alle 15 da San Mercuriale - sottolinea Viroli - Visiteremo i luoghi dove ha vissuto Caterina Sforza, signora di Forlì, per ricostruire la sua storia. La partecipazione è libera e la camminata è adatta a tutti”, conclude Viroli.

Domenica 14 aprile, al campo di atletica Gotti a Forlì, la Diabetes Marathon Run concluderà la manifestazione. Quest'anno la maratona prevederà quattro differenti percorsi. Gli atleti agonistici, provenienti da tutto il territorio italiano, gareggeranno sulle distanze di 10km UISP e 21km UISP. Le due corse ludico-motorie, lunghe 10 km e 7,5 km, sono invece aperte al pubblico; dai podisti amatoriali alle famiglie in generale. “Tutti sono invitati a partecipare”, sottolinea Palamara, presidente dell'associazione Diabete Romagna. “Questa giornata sarà animata dalla musica dal vivo di Radio Studio Delta e non mancheranno di certo gli spazi dedicati al divertimento dei più piccoli. Le maglie, in omaggio per chi partecipa all'evento, saranno di tre colori: gialle per i bambini, fucsia per gli atleti e blu notte per chi non gareggia. Le iscrizioni sono aperte sul nostro sito www.diabetesmarathon.it.” conclude Palamara.