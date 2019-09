Ultimo weekend di settembre col pieno di eventi tra Santa Sofia, Corniolo e Diga di Ridracoli

Ultimo weekend di settembre denso di appuntamenti in quel di Santa Sofia. Si comincia sabato alle 10.30 da Collina di Pondo, dove è in programma la commemorazione dell'Eccidio delle Sodelle con deposizione di una corona al monumento che ricorda i 14 civili uccisi. Saranno presenti i rappresentanti dell'Anpi,tra i quali il presidente dell'Anpi provinciale Gianfranco Miro Gori, gli amministratori locali, e gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia (per informazioni è possibile contattare l'ufficio cultura ai numeri 0543 975428 - 29).

Alle 15.30 alla Scuola di Musica di Santa Sofia, dove l'Associazione Musicale “C. Roveroni” organizza “Alza il Volume” terrò l'open day dell'anno scolastico 2019/2020. Si potranno visitare i locali dove si terranno i corsi, provare gratuitamente gli strumenti e incontrare i docenti, a disposizione per fornire informazioni su piani di studio, giorni di lezione, indicazioni sull'acquisto o noleggio dello strumento. Alle ore 16.45, allievi e insegnati si esibiranno in un concerto dimostrativo. Per maggiori informazioni: 331 8373728 www.associazioneroveroni.it.

Alle 18.30, in Piazzale Karl Marx a Santa Sofia appuntamento con "La Svolta Verde", un incontro su ambiente, green economy e lavoro; al termine, aperitivo conviviale con prodotti tipici del territorio. Verrà inoltre inaugurata la nuova Casa dell'Acqua realizzata da Romagna Acque. A Corniolo appuntamento con la quarta edizione di "Festa Selvaggia – Oltre il Cervo", con la "Sagra della Selvaggina" Locale e stand gastronomici a cura dei ristoratori all'area feste. Sabato la festa inizierà alle 20,30, mentre domenica alle 12.30. Informazioni e prenotazioni ai numeri 388.4551601 o 377.4131417.

Sono diversi inoltre gli eventi organizzati da Idro (informazioni e prenotazioni allo 0543 917912). Sabato alle 15 "Escursione in E-Bike – In Vinco Veritas Al Pomeriggio" nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi. Un anello che tocca le vallate di Ridracoli e Poggio la Lastra con tappa finale sul coronamento della Diga. Domenica, alle 9.30, "Escursione del Bramito”, escursione gratuita inserita all’interno del progetto Autunno Slow 2019 del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, su un percorso che va da Ridracoli a San Paolo in Alpe per la Valle del Rio Bacine. Alle 15 "Escursione in E-bike: Cervi in Bicicletta”. Una pedalata nella Foresta tra i i richiami d’amore del cervo, da Ridracoli fino al Cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi , per ammirare i paesaggi montagnosi.

Nella foto di Federico Turchi la diga di Ridracoli