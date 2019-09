Lo spettacolo del Medioevo: combattimenti cortei e banchetti rinascimentali nella Rocca

Dal 6 all'8 settembre il Medioevo torna a impossarsi della Rocca di Forlimpopoli. Si avvicina il ritorno del Conte Brunoro II Zampeschi dalle terre di Francia e la nobile sposa Battistina Savelli, unitamente la corte dei nobili e tutta la gente di Forlimpopoli, è pronta ad accoglierlo con tutti gli onori. Ecco che si ripresenta puntuale la Festa Rinascimentale di Forlimpopoli, giunta alla XLI edizione.

Programma della Festa

Venerdì 6 Settembre

Ore 20.00 - Cortile interno della Rocca

Visita guidata alla Rocca e al Museo Archeologico Forlimpopoli Tobia Aldini a cura della Sezione Didattica del MAF. Punto di ritrovo sul ponte levatoio della Rocca.

Ore 20.45 - Cortile interno della Rocca

Cena Rinascimentale (solo su prenotazione).

Cosimo I De Medici. La Vita, Le opere, Le gesta: a cura di Federico Marangoni.

Durante la serata vi sono inoltre combattimenti di armati e giochi a premio per il pubblico.

Per prenotare telefonare al 347-5635534 (Marco), oppure scrivere una email a info@brunoro.net

In caso di maltempo è disponibile un luogo coperto. Prezzo 25€

Sabato 7 Settembre

Ore 10.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00 Apertura MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli

Ore 16.00 - Cortile interno della Rocca

Mercato rinascimentale animato da giullari, giochi e duelli di armati.

Mostra: "Lo ritratto de la festa". Raccolta delle foto che hanno partecipato al concorso fotografico dal 2014 al 2018 sul tema: Forlimpopoli e il Rinascimento.

Ore 16.00 - Fossato della Rocca

Apertura accampamento medievale.

Apertura zona giochi per bambini.

Ore 16.30 - Ponte levatoio della Rocca

Visita guidata all’accampamento medievale a cura del gruppo “Li Sparvieri”. (durata 30 minuti)

A seguire nel Cortile interno della Rocca

Cavalieri alle armi! Laboratorio creativo per la realizzazione di un elmo rinascimentale per i piccoli difensori della Rocca. Bambini dai 5 ai 12 anni. Laboratorio gratuito.

Prenotazione obbligatoria, massimo 25 bambini. A cura della Sezione Didattica del MAF

Info e prenotazioni: Tel. 0543 748071 - info@maforlimpopoli.it

Ore 17.00 - Piazza antistante la Rocca

Apertura Hostaria del pellegrino.

Ore 17.30 - Piazza antistante la Rocca

I Giochi del Palio: tiro alla fune, corsa con le travi, corsa attorno la rocca, lancio dell'accetta e lancio della bandiera.

A seguire: simulazione di caccia al cinghiale con arco storico. Gara a premi aperta al pubblico.

Ore 21.00 - Fossato della Rocca

La contesa delle Bandiere. Gara tra le quattro contrade di Forlimpopoli a colpi di bandiera. Prove di tecnica, abilità e precisione sanciranno il vincitore e la consegna del palio alla contrada vincitrice.

A seguire Combattimenti di spade infuocate a cura del gruppo “Li Sparvieri”.

Ore 22.00 - Rocca

ASSALTO ALLA ROCCA: rievocazione del rapimento di Brunoro II avvenuto nel 1551 (a cura del "Gruppo Storico Brunoro II").

Domenica 8 Settembre

Ore 10.00 - Cortile interno della Rocca

Inaugurazione nuova sede Pro Loco Forlimpopoli con la presenza delle autorità comunali. Tutta la cittadinanza è invitata. Al termine momento conviviale.

Ore 10.00 - 13.00 e 15.30 - 21.00 Apertura MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli

Ore 11.15 - Chiesa di San Rufillo

Celebrazione della S. Messa con l'offerta dei ceri e benedizione dei vessilli.

Ore 16.00 - Cortile interno della Rocca

Mercato rinascimentale animato da giullari, giochi e duelli di armati.

Mostra: "Lo ritratto de la festa". Raccolta delle foto che hanno partecipato al concorso fotografico dal 2014 al 2018 sul tema: Forlimpopoli e il Rinascimento.

Ore 16.00 - Fossato della Rocca

Apertura accampamento medievale.

Apertura zona giochi per bambini.

Ore 16.00 - Ponte levatoio della Rocca

Visita guidata all’accampamento medievale a cura del gruppo “Li Sparvieri”. (durata 30 minuti)

A seguire Cortile interno della Rocca

Lo scudo di Brunoro. Laboratorio creativo per la realizzazione di uno scudo in stile rinascimentale.

Bambini dai 5 ai 12 anni. Laboratorio gratuito. Prenotazione obbligatoria, massimo 25 bambini. A cura della Sezione Didattica del MAF

Info e prenotazioni: Tel. 0543 748071 - info@maforlimpopoli.it

Ore 17.00 - Piazza antistante la Rocca

Apertura Hostaria del pellegrino.

Ore 17.30 - Piazza antistante la Rocca

Corteo storico per accogliere il conte Brunoro II Zampeschi di ritorno dalle terre di Francia.

I festeggiamenti saranno aperti da uno spettacolo di falconeria.

A seguire: Corteo dei doni, duelli di armati, esibizione di sbandieratori, tamburini e spettacoli di falconeria.

Ore 21.15 - Fossato della Rocca

A conclusione della festa spettacolo d’azione con musica, fuoco, danza ed effetti speciali a cura del gruppo “Lux Arcana”.

Ingresso gratuito.