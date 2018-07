I "Mercoledì" accolgono i saldi tra eventi, sport e cene a lume di candela

Secondo appuntamento di luglio con i "Mercoledì del cuore" in centro. Un'occasione per approfittare dei saldi dei negozi, ma anche per assaporare musica e cultura sorseggiando un drink. In via Oberdan alla Fiasca si terrà l’incontro con l’autore Luca Saltini che presenta il suo libro "Una piccola fedeltà". Ma ancora una volta la piazza principale della città è il punto cardine dell’animazione cittadina. Oltre ad accogliere come di consueto i prodotti freschi e a km0 del mercatino dei produttori di Campagna Amica e le associazioni del territorio come Avis, Croce Rossa e Wwf la piazza sarà la cornice di un grande evento di sport, nell’anno di Forlì città europea dello sport, e solidarietà con la finale del torneo Marghe All Star 2018. Per chi volesse dare un’occhiata alla partita da un “nuovo punto di vista” Il campanile di San Mercuriale, simbolo della piazza, sarà aperto per offrire la vista dall’alto della città.

Dalle 21 Pole Art Academy Forlì presenta “Greatest Show”, spettacolo di pole dance con Marco Daza e le sue allieve. Nel chiostro di San Mercuriale ancora spazio all’arte e alla fotografia con una nuova mostra a cura di Foto Cine Club di Forlì. Questa settimana Tiziana Catani e Dervis Castellucci fotografi e Anna Tazzari ceramista, presentano una mostra fotografica dedicata alla “Signora Maria”, un’icona del nostro territorio, la ‘zdora, donna semplice, autentica e portatrice di benessere in cui si uniscono caratteristiche romagnole e suggestioni felliniane. La pattuglia dei fotografi di Club fotografico CSI "Carlo Savoia", ForlìTank Sviluppo Immagine, e Postcards, cartoline da Forlì sarà presente nella classica postazione del gazebo di fronte al palazzo comunale per ritratti inconsueti ed in giro per il centro ad immortalare i forlivesi in stile ”fotografia di reportage” in occasione dell’ultima serata di Scatti del Cuore.

Come sempre l’offerta di eventi e spettacoli non finisce in Piazza Saffi ma si arricchisce con tutte le piazze della città per far diventare il centro di Forlì un’unica grande festa con cocktails, cibo e buona musica. Il Jump porta ancora musica di qualità inestimabile sul palco nel suo Jump Festival 2018 in Piazza Morgagni con un live di Mara. In piazza XX settembre da Banco sarà l’esibizione di JoLi' & Co ad animare la piazza. In Piazzetta della Misura ci sarà il dj set di Paolo Campidelli e la musica dei Brass to house. Spazio ai balli latini nella piazza più caraibica della città, Piazzetta San Carlo grazie all’animazione di Pueblo Latino e Carlos dj. In piazza XC Pacifici ci sarà il live dei Work in Progress. Appuntamento con la musica anche in Corso Garibaldi, mentre in Corso Diaz arriva la musica dei Supermarket con la loro Tropical Kitsch - World Music Romagnola. In via Filergiti ci sarà l'esibizione dei Mobius Trio e il loro rock travolgente. In via Regnoli ci sarà "Ribolle", una serata dedicata alla degustazione di vini rifermentati in bottiglia. Saranno presenti produttori provenienti da tutta Italia, il tutto accompagnato da musica con vinili.

Piazza Cavour si confermerà la piazza dei dei sapori, con i suoi ristorantini e locali. Ci sarà la musica dei MaMa AfriKa, un collettivo artistico che propone un viaggio tra lingue, ritmi reggea, punk, rap, ska, samba, funk, rumba e rock. Musica ed energia anche in Via Delle Torri. Per scoprire tutti i dettagli ed il programma completo è possibile visitare il sito www.forlinelcuore.it i la pagina Facebook ForliNelCuoreOfficial.