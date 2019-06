Piazza Saffi è pronta a saltare a festa: l'appuntamento clou del Mercoledì è il primo Silent Party dell'estate

Un altro mercoledì è alle porte. L’aria d’estate è arrivata in città, la scuola per tanti studenti è già finita e il cuore del centro si anima e prende vita la festa. Forlì si prepara ad un nuovo Mercoledì del Cuore. Un evento per tutti, famiglie, ragazzi, nonni e bambini da vivere tra le piazze e le vie del centro storico. Una sinergia di esercenti tra negozi, le boutique e le attività del circuito "Forlì nel Cuore" che anche quest’anno continuano a far vivere il centro a 360 gradi. Tra cene, street food e aperitivi fino alla grande Piazza Saffi, pronta a saltare a festa con il primo Silent Party dell’estate.

Tante cuffie colorate che si muoveranno a tempo di musica grazie all'arrivo del main event del prossimo mercoledì, la grande discoteca silenziosa e festante sotto le stelle che da qualche anno è entrata nel Cuore di tutti. La musica non sarà la sola protagonista, ma un’occasione in più per arricchire una serata che fino a mezzanotte porterà migliaia forlivesi e non solo a scoprire la bellezza suggestiva di un brindisi nei dehors del Cuore della città e i numerosi eventi che prenderanno vita all’interno di un "Mercoledì" tutto da vivere. Come sempre Forlì nel cuore, con i suoi 150 associati coordinerà l’organizzazione della serata, grazie al contributo di Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, la Camera di Commercio, la Fondazione Cassa dei Risparmi e il patrocinio del Comune di Forlì.

Piazza Saffi

Come annunciato si torna a ballare in Piazza Saffi con il Silent Party. Basteranno due mani al cielo, una cuffia e i tre dj che si esibiranno in contemporanea per accendere la serata. Ognuno potrà scegliere cosa ballare e cantare, tutto con un semplice click sulle cuffie (da prenotare). Anche questa settimana la piazza principale della città, accoglierà gli amici delle associazioni di volontariato, Croce Rossa darà a tutti i bambini zucchero filato, pop corn e palloncini. Come ogni mercoledì nel chiostro di San Mercuriale ancora spazio alla fotografia con le mostre fotografiche a cura di Foto Cine Club di Forlì. Questa settimana potrete visitare una mostra fotografica dal titolo “I ragazzi della Rocca”. All’interno della suggestiva cornice della piazza non mancheranno tanti cocktail e buona musica come nel caso di Saffi 25, Pizzeria Sole, Le tre Sorelle e Lovo Pasticceria. Da Eataly appuntamento con la Spritzeria dove troverai tutte le proposte di drink per un gustoso aperitivo in Piazza.

Le altre piazze

Il cuore di Forlì continua a battere in tutte le piazze pronte ad accogliere tante persone tra cocktail, cibo e musica. In Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di Pueblo Latino e musiche di Alexander White. In Piazza XC Pacifici, al The Abbey Pub musica live con il rock dei The Work in Progress Band sulle note dei più grandi classici. A due passi, Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in Piazzetta proseguono con drink, hamburger gourmet e per la serata del 12 giugno il djset di Paolo Campitelli. In Piazza Morgagni il Jump accende la serata con musica dal vivo, aperitivo e cena. In Piazza XX Settembre quest’estate Banco porta in piazza il Susci, per riempire di note orientali le notti dei Mercoledì.

Piazza Cavour accende la musica sotto le stelle grazie ai djset di Nati a Forlì e ai concerti live degli Antipop al BiFor. I suoi ristorantini e locali (La Sosta, Coco Bahia, Osteria del Mercato, Panetteria del Mercato, Mami Margherita e Bar Mercato Coperto) sono pronti a farvi assaggiare le loro proposte. Grazie alla collaborazione tra Benso, La Casa del Parmigiano, Cacao Gelateria e Bifor prende vita "Aritmia", un urban “park-nic" dove potrai prendere il tuo aperitivo da passeggio e posizionarti sui muretti e i giardini a gustare prelibatezze gastronomiche brindando in compagnia; mentre da Acquolina Pescheria si potranno gustare piatti di pesce fresco dell'Adriatico. Piazza Cavour non è solo la piazza dei gusti e dei cibi ma anche il luogo dove ci si può dedicare allo shopping: le vetrine di MaraPunto, Natalino abbigliamento, Oggetti preziosi e B-Side saranno illuminate per presentare le ultime novità dell’estate. Arrivando in centro da Corso della Repubblica Pingouin organizza lezioni gratuite per imparare a lavorare a maglia, lungo la via che porta nel cuore della città saranno tante le occasioni di svago e relax.

Corso Garibaldi

Corso Garibaldi è una via che da sempre sa regalare grandi emozioni la musica live farà da cornice agli aperitivi dei locali della strada: il Petit Arquebuse e Oltremodo presenterà un divertente aperitivo, mentre per la cena con menù estivo il punto di riferimento della zona è la Baita del Buongustaio. Oltre a cibo e buona musica ci sarà l’occasione per concedersi qualche regalo nei negozi della via: Brillante Gioielleria, Fabbri Boutique, l’Impronta, Kasanova, Max Mara, Moda Più, Sephora e tanti altri presenteranno le nuove collezioni.

Corso Diaz

Si conferma ancora una volta una delle migliori mete del Mercoledì per chi ama passare una serata tra musica, cena e divertimento. Mercolediaz la grande collaborazione degli esercenti del Corso, Bottega Alchemica, Verdepaglia Bistrò, LaViande e Le Fofò e Bus-beershop ufficio sinistri presentano un altro grande evento musicale, I Margò con il loro folk elettro-acustico di grande impatto, conciliando la selvaggia ma sensibile melodia della musica folk coi ritmi e le strutture del rock, del reggae e del rumorismo. Continuando la passeggiata potete arrivare da Baalbek e gustarvi una cena in perfetto stile libanese.

Le altre vie

Via Filergiti si scatenerà con la musica dei Flysuit proposti da Caffetteria Perugini, per una serata di musica, buon cibo e divertimento. Anche in questa parte del centro storico non mancheranno le occasioni per rinnovare il guardaroba grazie alle numerose attività: Graffi Capricci, Le occasioni dell’Impronta, Coffe House e Il Rosso e il Nero. In Largo de Calboli ci saranno i ragazzi del Games Bond, con birre, panini e giochi di ruolo. Per acquisti dal gusto etnico Handicraft è una tappa fondamentale. Via Giorgio Regnoli è pronta anche questa settimana ad aprire le porte verso atmosfere estive e di divertimento con "Regnoli Summer Street". Grazie a Viveur-Goditi i piaceri della vita, La Granadilla, Ferri&Menta, Burghetto e Otoplus, per tutti i mercoledì di giugno Via G. Regnoli avrà un profumo differente, un profumo che sa di estate, contornato dalla possibilità di fare una bella passeggiata fra le bancarelle di artigianato artistico e assaggiare pietanze del tutto diverse tra di loro a pochi passi l’una dall’altra. E dopo una buona cena si da il via alle danze con il djset che vi accompagnerà per tutta la serata.In occasione dei mercoledì del cuore Burghetto organizza il primo aperitivo. Spritz, vini al calice, birre alla spina , cocktail analcolici accompagnati da specialità cucinate per voi.

Tutte le vie del centro sono pronte ad accogliervi nelle serate forlivesi per regalarvi momenti di svago, relax e offrirvi l’occasione per fare un po' di shopping. Grazie al clima estivo non c’è scelta migliore di arrivare in centro facendo una bella passeggiata così da non perdersi le ultime novità della collezione primavera-estate. Non mancheranno momenti dedicati alla cultura grazie alla rassegna “Passeggiate d’estate” che propone l’ apertura serale di Palazzo Gaddi, Corso Garibaldi 96, dalle 20.30 alle 23.00 si potranno visitare gli spazi dedicati alla Musica e al Teatro. Alle 21 “Le stanze del melodramma: progetti, idee, azioni per un futuro dell’opera lirica nella nostra città" visita guidata a cura di Filippo Tadolini. Che cos’è l’opera lirica? Come si fa? Un tour nelle stanze del Museo Romagnolo del Teatro di Palazzo Gaddi, luogo emblematico della città, unico custode della memoria storica dello spettacolo musicale sul territorio, risponderà a queste domande: un percorso che, partendo da oggetti che testimoniano un’antica gloria scomparsa, mira ad illustrare le nuove energie, le idee e le azioni creative messe in campo negli ultimi anni per tentare di consegnare al domani l’essenza di una storia e di un patrimonio artistico che non può andare perduto.”L'incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione "Forlì per Giuseppe Verdi” e l’evento è a ingresso libero.