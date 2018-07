Cene a lume di candela, piadina fritta in cono e tanta musica: torna il "Mercoledì" in centro

Terzo appuntamento di luglio con i Mercoledì del Cuore. Musica live, mostre artistiche e dj set riempiranno il centro di energia. Sarà anche l'occasione per fare shopping ed approfittare dei saldi estivi. Ancora una volta è dalla piazza principale di Forlì sarà il cuore vero del centro da cui parte l’animazione cittadina che si snoda per le altre piazze e via della città. Ci sarà l’animazione delle Wild Angels e l’AcroYoga proposto dal Centro Khatawat. Oltre ad accogliere come di consueto i prodotti freschi e a km0 del mercatino dei produttori di Campagna Amica lo spazio è dedicato alle associazioni del territorio per famiglie e vicine ai cittadini tra le quali Avis, Croce Rossa e Wwf. Il campanile di San Mercuriale, simbolo della piazza, sarà aperto per offrire la vista dall’alto della città. Nel chiostro di San Mercuriale ancora spazio all’arte e alla fotografia con una nuova mostra a cura di Foto Cine Club di Forlì.

Questa settimana Wadi Rum – non solo sabbia di Barbara Taglioni e Moreno Diana, una mostra tra pianure sconfinate, dune dorate, rocce infuocate e volti vissuti dello straordinario deserto giordano. Nel centro storico di Forlì si respirano da sempre storia e cultura. Passeggiare tra le vie e i palazzi della Città è un piacere non solo per tutti gli eventi dei Mercoledì ma anche per scoprire i tesori artistici del cuore del Centro. Mercoledì Dalle 21,30 una grande occasione per la cultura si presenta a Palazzo Gaddi che apre le porte alla città con una visita guidata e gratuita a cura di Filippo Tadolini “Masini il favorito dello Zar”. La vita musicale del famoso tenore forlivese e la sua fortuna nella Russia imperiale verrà raccontata attraverso i numerosissimi oggetti preziosi che fanno parte della collezione del museo.

Le altre piazze

Come sempre l’offerta di eventi e spettacoli non finisce in Piazza Saffi, ma si arricchisce con tutte le piazze della città per far diventare il centro di Forlì un’unica grande festa. Per il Jump Festival 2018, in Piazza Morgagni sarà protagonista la musica di Isak Suzzi. In piazza XX settembre è prevista l’esibizione del duo sax e chitarra Mess Around. Il dancefloor a Forlì è in Piazzetta della Misura, con il live degli Zic e Oltre il dj set a cura di Matteo Nunziadini. In Piazzetta spazio anche alle opportunità dei più giovani con l'Informagiovani del Comune di Forlì che rimarrà aperto dalle 20 alle 23 per ospitare il Camper Regionale youngERcard, tutti i ragazzi tra i 14 e i 29 anni potranno tesserarsi gratuitamente ed accedere ad una scontistica a partire dal 10% presso diverse attività commerciali e di intrattenimento culturale non solo della nostra città ma di tutta l'Emilia Romagna. Spazio ai balli latini nella piazza più caraibica della città, Piazzetta San Carlo grazie all’animazione di Pueblo Latino e Carlos dj. Musica anche in piazza XC Pacifici.

Per una cena con menù estivo l’Hosteria del Vicoletto propone il live dei Masquenada e la Baita del Buongustaio. Durante la serata si potrà gustare una piadina fritta in cono e da passeggio. In Corso Diaz saranno protagoniste le canzoni dei Ramingo, ballate malinconiche, ritmi gitani, un latin pop inconfondibile. In Via dei Filergiti ci saranno le note dei Soul Mundo, un viaggio musicale che porta con sè un repertorio ricercato e caratteristico, composto da reinterpretazioni dei grandi classici della tradizione sudamericana e non solo: da Cuba all’Argentina, passando per il Samba Brasiliano, fermandosi nel sud della Spagna con ritmi andalusi come Flamenco e Rumba. Animazione e cena a lume di candela in via Giorgio Regnoli, mentre in Piazza Cavour si ballerà il rock blues con gli Slow Train. Animazione anche in via Delle Torri. Per scoprire tutti i dettagli ed il programma completo, restate collegati con i nostri canali web e social: www.forlinelcuore.it - www.facebook.com/ForliNelCuoreOfficial