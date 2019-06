Ultimo "Mercoledì" di giugno tra mercatini, aperitivi e musica. E Piazza Saffi sarà la regina dello sport

Arriva un altro "Mercoledì del Cuore" nella calda estate di Forlì. Lo sport si riconferma protagonista ma il clima di festa che è pronto ad invadere il centro della città non si ferma qui, non mancherà la grande musica nei locali tra aperitivi, cene, drink e i mercatini di artigianato artistico di via Giorgio Regnoli come preludio ad una serata di divertimento e shopping. Nel cuore di Forlì la serata sarà esplosiva ed i negozi di "Forlì nel Cuore" aperti per lo shopping aspettano tutti i cittadini con le loro vetrine illuminate. Come sempre Forlì nel cuore, con i suoi 150 associati coordinerà l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.

Piazza Saffi

La piazza sarà il palcoscenico di una serata all’insegna dello sport, ancora una volta i tanti amici sportivi si esibiranno sotto lo sguardo di Aurelio Saffi. Tante le società sportive e associazioni del territorio che animeranno la serata con esibizioni e performance tra le quali quelle a cura di Rugby Forlì, CaliUp e l’Università della Danza. Fari puntati sulla finale del torneo di basket Marghe All Stars in memoria di Matteo Margheritini, che incoronerà la squadra vincitrice e come ogni anno devolverà il ricavato dell’intera manifestazione in beneficienza all’Admo, associazione donatori midollo osseo. Tutto sarà come sempre affiancato anche questa settimana dalle realtà associative di interesse per le famiglie, come Viviamo in Positivo, Croce Rossa e Avis. Nel chiostro di San Mercuriale ancora spazio alla fotografia con le mostre fotografiche a cura di Foto Cine Club di Forlì.

Le altre Piazze

In Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di Pueblo Latino e Alexander White. In Piazza XC Pacifici torna il ritmo irish al The Abbey Pub con Etilisti noti, mentre Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta proseguono con la musica live dei Mobius, i drink e il dj set di Matteo Nunziadini Ci saranno degli interventi di informazione e sensibilizzazione su tematiche inerenti alcol e guida sicura, sostanze psicotrope e malattie sessualmente trasmissibili, con obiettivi di prevenzione e riduzione del danno, a cura dell’Unità di Strada dell’Ausl della Romagna distretto di Forlì. In Piazza del Duomo si esibiranno i The Boys Rock.

Piazza Cavour

Piazza Cavour è la piazza della gastronomia in città e i suoi locali e i ristorantini si preparano come ogni mercoledì a far assaporare a tutti le loro prelibatezze e i loro menù speciali. Per la musica dal vivo si esibiranno Le Medie.

Via Giorgio Regnoli

La via è pronta a trasformarsi nella nuova ramblas di Forlì con Regnoli Summer Fest, grazie alla collaborazione dei locali. Anche per questo mercoledì la via si riempirà di bancarelle e mercatini con gli artigiani e gli artisti che torneranno a mostrare le loro creazioni. Sono inoltre previsti gli spettacoli di danza di New Dance Studio.

Corso Garibaldi

Corso Garibaldi è una via che da sempre sa regalare grandi emozioni e incredibili esibizioni musicali. A farla da protagonista sarà la musica live del Petit Arquebuse, l’Oltremodo ci sarà con il consueto l’aperitivo on the road. Per la rassegna “Passeggiate d’estate” Palazzo Romagnoli sarà aperto nelle ore serali con ingresso ridotto alla collezione del Novecento e della mostra “Arte e Gioia di Vivere”, Alle ore 21.00 la professoressa Manuela Racci coinvolgerà il pubblico in un’immersione culturale all’interno del complesso universo della letteratura romantica italiana, tra progetti di riscatto politico- civile e slanci patriottici verso una coscienza nazionale (Pellico, Berchet, Mazzini) fino alle note più alte e vibranti dei versi manzoniani e, soprattutto, della poesia foscoliana, in cui sentimento patriottico e passione amorosa si fondono in un connubio sacro.

Corso Diaz

Per i "Mercolediaz" appuntamento con la musica live di Le Scorie.

Via Delle Torri

Immancabile la passeggiata per Via delle Torri, dove ci sarà la musica live dei RadioPop band. Negozi aperti anche in Corso Mazzini, Repubblica e Via Dei Filergiti.