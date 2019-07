In arrivo un mercoledì tra la musica del Silent Party, lo shopping dei saldi e le stelle di una notte d’estate

Un altro mercoledì è alle porte, il cuore del centro si anima e prende vita la festa: Forlì si prepara ad Mercoledì del Cuore ricco di eventi. Una serata per tutti, famiglie, ragazzi, nonni e bambini da vivere tra le piazze e le vie del centro storico. Una formidabile sinergia di esercenti tra negozi, le boutique e le attività del circuito "Forlì nel Cuore" che anche per questo mercoledì di luglio continuano a far vivere il centro a 360 gradi. Ottimo cibo tra cene, street food e aperitivi passeggiando rilassati tra le vie della città fino alla grande Piazza Saffi, pronta a saltare a festa con il secondo Silent Party dell’estate.

Tante cuffie colorate che si muoveranno a tempo di musica grazie all'arrivo del main event i questo mese, la grande discoteca silenziosa e festante sotto le stelle che da qualche anno è entrata nel Cuore di tutti. La musica non sarà la sola protagonista, ma un’occasione in più per arricchire una serata che fino a mezzanotte porterà migliaia forlivesi e non solo a scoprire la bellezza suggestiva di un brindisi nei dehors del Cuore della città e gli innumerevoli eventi che prenderanno vita all’interno di un Mercoledì impossibile da dimenticare. Nei negozi del centro i saldi estivi saranno i protagonisti di tante offerte per divertirsi a fare shopping per le vie del centro.

Come sempre "Forlì nel cuore", con i suoi 150 associati coordinerà l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi. Le vie del centro storico saranno animate da concerti, dj set, aperitivi e menù speciali nei bar e nei locali, anche questa sera saranno tantissime le opportunità per vivere il centro e divertirsi.

Piazza Saffi

Si torna a ballare in Piazza Saffi con il Silent Party Basteranno due mani al cielo, una cuffia e i tre dj che si esibiranno in contemporanea per accendere la serata. Ognuno potrà scegliere cosa ballare e cantare, tutto con un semplice click sulle cuffie (prenota la tua cuffia).

Anche questa settimana la piazza principale, sotto lo sguardo vigile di Aurelio Saffi, accoglierà importanti realtà associative di volontariato la Croce Rossa, l’Avis e le Guardie Ecologiche Volontarie. Come ogni mercoledì il campanile di San Mercuriale rimarrà aperto per offrire la vista dall’alto della città illuminata a festa. Nel chiostro di San Mercuriale consueto appuntamento con la fotografia, Tiziana Catani e Dervis Castellucci in collaborazione con Foto Cine Club di Forlì presentano una mostra ispirata alla fiaba di Pinocchio. In Piazza spazio anche allo sport con i ragazzi del Rugby Forlì.

Le altre piazze

Piazza del Carmine sarà la via dello shopping, mentre in Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di Pueblo Latino e Alexander White. In Piazza XC Pacifici al The Abbey Pub musica live con i Work in Progress mentre Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta proseguono con la musica live dei Senso Doppio i drink e il dj set di Paolo Campidelli. In Piazza Morgagni il Jump propone aperitivi e cene di tendenza, infine in Piazza XX Settembre ci sarà una serata dedicata al sushi.

Piazza Cavour è la piazza della gastronomia in città e i suoi locali e i ristorantini si preparano come ogni mercoledì a far assaporare a tutti le loro prelibatezze e i loro menù speciali. Per il dopo cena al Bifor vi farà ballare e saltare a ritmo delle melodie irlandesi dei Folk Notes.

Per arrivare in Piazza Cavour la passeggiata è d’obbligo tra le vetrine illuminate a festa e piene di occasioni per i saldi estivi. In via Giorgio Regnoli non mancheranno bancarelle e mercatini con gli artigiani e gli artisti che torneranno a mostrare le loro creazioni.

Proseguendo il percorso in una bella passeggiata verso Piazza Saffi, in Largo de Calboli gli esercenti saranno pronti ad animare la serata. La Farmacia Comunale De Calboli organizza un incontro aperto a tutti col dottor Giovanni Marchi: si parlerà di come un adeguata alimentazione e l’integrazione fitoterapica possono essere d’aiuto a prevenire e trattare le patologie gastrointestinali più comuni. Shooping anche in via Dei Filergiti e Corso Garibaldi. Qui farla da protagonista sarà la musica live del Petit Arquebuse.

Per la rassegna “Passeggiate d’estate” Palazzo Romagnoli sarà aperto nelle ore serali con ingresso ridotto alle sale delle Collezioni del Novecento. Alle ore 21 “Rocche e Castelli di Romagna di Giordano Severi” inaugurazione del nuovo allestimento della Sala 6. Corso Diaz si conferma ancora una volta una delle migliori mete del Mercoledì per chi ama passare una serata tra musica, cena e divertimento. Acquisti anche in Corso della Repubblica e Corso Mazzini. Immancabile la passeggiata per Via delle Torri (musica live al Caffè delle Torri con i Banda Larga). Per ulteriori informazioni, scoprire tutti i dettagli ed il programma completo, restate collegati con i nostri canali web e social.